Почеттино рассказал о Мудрике — прогрессирует ли он и насколько чуствителен

Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

21 октября в Лондоне в рамках чемпионата Англии состоится дерби между "Челси" Михаила Мудрика и "Арсеналом" Александра Зинченко. Перед игрой главный тренер "синих" Маурисио Почеттино высказался о своем талантливом вингере.

Слова Почеттино о Мудрике приводит портал Football London.

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Отметим, что Мудрик претендует на место в стартовом составе "Челси" на матч с "Арсеналом", поскольку в игре сборной Украины против Мальты провел отличный матч, в котором забил гол и заработал пенальти.

Почеттино рассказал о прогрессе Мудрика

По словам главного тренера "Челси", за три месяца совместной работы Мудрик не стал другим футболистом, но сильно изменился как человек.

При этом Почеттино отметил, что им важно давать Мудрику уверенность, чтобы тот проявлял свои лучшие качества.

"Мы начинаем понимать, какой Миша замечательный, как он чувствителен и умен. Он очень сообразительный. Важно давать уверенность в жизни и доверять. Когда людям доверяют, они могут быть открытыми и начинать проявлять свой талант в футболе", — сказал Почеттино.

Также Маурисио рассказал об отношениях Мудрика с партнерами по команде и персоналом клуба.

"У Миши хорошие отношения с командой и тренерским составом, медицинским персоналом, с клубом. Это огромный прогресс. Это не для того, чтобы давала ему какие-либо упражнения или советы о том, как двигаться между линиями или друг против друга. Это часть его таланта. Но самое главное, что он может чувствовать себя уверенно и счастливо, когда он играет в футбол, поскольку он должен чувствовать связь с игрой", — отметил тренер.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

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