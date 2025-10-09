Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про розлучення та дітей

Лілія Подкопаєва з чоловіком Тимофієм Нагорним та дітьми. Фото: УНІАН

Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше за довгий час відверто розповіла про свій перший шлюб. Спортсменка зізналася, що з бізнесменом Тимофієм Нагорним, своїм колишнім чоловіком, не спілкується вже понад десять років.

Їхні стосунки, що почалися як красива історія, закінчилися важким розлученням та повним розривом зв'язку, заявила Лілія Подкопаєва в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко.

За словами Лілії Подкопаєвої, контакт із колишнім чоловіком припинився незабаром після розлучення, і відтоді вона не має інформації про його життя. Тимофій Нагорний, за словами спортсменки, не підтримує стосунків не тільки з нею, а й з їхніми дітьми — прийомним сином Вадимом та дочкою Кароліною.

Лілія Подкопаєва в шоу "Танці з зірками". Фото: УНІАН

Сімейна історія Лілії та Тимофія тривала близько семи років, з яких чотири вони перебували в офіційному шлюбі. У 2006 році пара усиновила хлопчика, а за кілька місяців гімнастка народила доньку. Однак через три роки союз розпався. Згодом ЗМІ писали про конфлікти, борги Нагорного та чутки про його зради, що, за деякими даними, і призвело до остаточного розриву.

Лілія Подкопаєва та Ельбрус Тедеєв. Фото: УНІАН

Особисте зізнання та погляд на минуле

Подкопаєва підкреслила, що її рішення про розлучення виявилося правильним, попри труднощі. Вона зазначила, що відсутність колишнього чоловіка в житті дітей стала болючою, але водночас дала їй розуміння, хто поруч по-справжньому. Спортсменка не тримає образи та вважає, що ініціатива спілкування має йти від самого батька, якщо він дійсно хоче бути частиною життя сім'ї.

"Ця людина давно зникла з життя наших дітей. І хоча це було важко прийняти, я вважаю, що розлучитися тоді було найкращим рішенням. Я ніколи не перешкоджала його бажанню спілкуватися з дітьми — у нього є всі контакти, він знає, де ми живемо. Просто, мабуть, у кожного свій шлях, і я йду своїм", — пояснила Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький. Фото: УНІАН

Перший чоловік олімпійської чемпіонки останніми роками не з'являвся публічно. У 2018 році його затримали за підозрою в державній зраді, і відтоді про Тимофія Нагорного майже нічого не відомо. Подкопаєва ж продовжує жити в США, займається спортивними проєктами та виховує трьох дітей.

