Олимпийская чемпионка Подкопаева рассказала о разводе и детях

Лилия Подкопаева с мужем Тимофеем Нагорным и детьми. Фото: УНИАН

Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые за долгое время откровенно рассказала о своем первом браке. Спортсменка призналась, что с бизнесменом Тимофеем Нагорным, своим бывшим мужем, не общается уже более десяти лет.

Их отношения, начавшиеся как красивая история, закончились тяжелым разводом и полным разрывом связи, заявила Лилия Подкопаева в интервью на YouTube-канале Марички Падалко.

Реклама

Читайте также:

По словам Лилии Подкопаевой, контакт с бывшим супругом прекратился вскоре после развода, и с тех пор она не имеет информации о его жизни. Тимофей Нагорный, по словам спортсменки, не поддерживает отношения не только с ней, но и с их детьми — приемным сыном Вадимом и дочерью Каролиной.

Лилия Подкопаева в шоу "Танцы со звездами". Фото: УНИАН

Семейная история Лилии и Тимофея длилась около семи лет, из которых четыре они состояли в официальном браке. В 2006 году пара усыновила мальчика, а спустя несколько месяцев гимнастка родила дочь. Однако спустя три года союз распался. Впоследствии СМИ писали о конфликтах, долгах Нагорного и слухах о его изменах, что, по некоторым данным, и привело к окончательному разрыву.

Лилия Подкопаева и Эльбрус Тедеев. Фото: УНИАН

Личное признание и взгляд на прошлое

Подкопаева подчеркнула, что ее решение о разводе оказалось правильным, несмотря на трудности. Она отметила, что отсутствие бывшего мужа в жизни детей стало болезненным, но вместе с тем дало ей понимание, кто рядом по-настоящему. Спортсменка не держит обиды и считает, что инициатива общения должна исходить от самого отца, если он действительно хочет быть частью жизни семьи.

"Этот человек давно исчез из жизни наших детей. И хотя это было тяжело принять, я считаю, что развестись тогда было лучшим решением. Я никогда не препятствовала его желанию общаться с детьми — у него есть все контакты, он знает, где мы живем. Просто, видимо, у каждого свой путь, и я иду по своему", — объяснила Подкопаева.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий. Фото: УНИАН

Первый муж олимпийской чемпионки в последние годы не появлялся публично. В 2018 году его задержали по подозрению в государственной измене, и с тех пор о Тимофее Нагорном почти ничего не известно. Подкопаева же продолжает жить в США, занимается спортивными проектами и воспитывает троих детей.

Напомним, "Ливерпуль" готовится к уходу Мохаммеда Салаха, которым заинтересовался известный и богатый клуб.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавил список претендентов на пост наставника сборной Англии.