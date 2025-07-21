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Головна Спорт Пол Гаскойн знайдений без свідомості — що сталося

Пол Гаскойн знайдений без свідомості — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 11:31
Пол Гаскойн госпіталізований у непритомному стані
Стильний образ Пола Гаскойна. Фото: instagram.com/paul_gascoigne8/

Колишнього гравця збірної Англії та культового футболіста Пола Гаскойна екстрено доправили в лікарню. Його виявили в напівнепритомному стані вдома в Дорсеті.

Спочатку Гаскойна госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, а потім перевели в гостру медичну палату, повідомляє The Guardian.

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Стан 58-річного Пола Гаскойна вважається стабільним, і загроза життю відсутня. Поруч із ним перебувають близькі та друзі, які вже залишили слова підтримки та подяки за увагу до його здоров'я.

Пол Гаскойн
Пол Гаскойн під час відпочинку. Фото: instagram.com/paul_gascoigne8/

Як себе почуває Гаскойн

Це вже не перший серйозний інцидент з відомим футболістом за останній час. У недавніх інтерв'ю він відкрито розповідав про боротьбу з алкоголем та ототожнив себе як "сумного п'яницю", при цьому продовжує відвідувати збори анонімних алкоголіків.

Новина про госпіталізацію стала шоком для футбольної спільноти. Колишні партнери Гаскойна та вболівальники висловили свою підтримку через соцмережі, сподіваючись на якнайшвидше відновлення легенди.

"Він зараз у лікарні, це найкраще місце для відновлення", — повідомив близький друг Гаскойна. Також він додав, що Пол вдячний за підтримку та "хоче якнайшвидше повернутися в хорошу форму".

Нагадаємо, Андрій Шевченко розвеселив уболівальників фотографією після бою Олександра Усика.

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спорт футбол Лондон Збірна Англії по футболу Пол Гаскойн
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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