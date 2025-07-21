Пол Гаскойн госпитализирован в бессознательном состоянии

Стильный образ Пола Гаскойна. Фото: instagram.com/paul_gascoigne8/

Бывший игрок сборной Англии и культовый футболист Пол Гаскойн был экстренно доставлен в больницу. Его обнаружили в полубессознательном состоянии дома в Дорсете.

Сначала Гаскойна госпитализировали в отделение интенсивной терапии, а затем перевели в острую медицинскую палату, сообщает The Guardian.

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Состояние 58‑летнего Пола Гаскойна считается стабильным, и угроза жизни отсутствует. Рядом с ним находятся близкие и друзья, которые уже оставили слова поддержки и благодарности за внимание к его здоровью.

Пол Гаскойн во время отдыха. Фото: instagram.com/paul_gascoigne8/

Как себя чувствует Гаскойн

Это уже не первый серьезный инцидент с известным футболистов за последнее время. В недавних интервью он открыто рассказывал о борьбе с алкоголем и отождествил себя как "грустного пьяницу", при этом продолжает посещать собрания анонимных алкоголиков.

Новость о госпитализации стала шоком для футбольного сообщества. Бывшие партнеры Гаскойна и болельщики выразили свою поддержку через соцсети, надеясь на скорейшее восстановление легенды.

"Он сейчас в больнице, это лучшее место для восстановления", — сообщил близкий друг Гаскойна. Также он добавил, что Пол благодарен за поддержку и "хочет как можно скорее вернуться в хорошую форму".

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