Пол Гаскойн госпитализирован в бессознательном состоянии

Пол Гаскойн найден без сознания — что случилось
Бывший игрок сборной Англии и культовый футболист Пол Гаскойн был экстренно доставлен в больницу. Его обнаружили в полубессознательном состоянии дома в Дорсете.
Сначала Гаскойна госпитализировали в отделение интенсивной терапии, а затем перевели в острую медицинскую палату, сообщает The Guardian.
Состояние 58‑летнего Пола Гаскойна считается стабильным, и угроза жизни отсутствует. Рядом с ним находятся близкие и друзья, которые уже оставили слова поддержки и благодарности за внимание к его здоровью.
Как себя чувствует Гаскойн
Это уже не первый серьезный инцидент с известным футболистов за последнее время. В недавних интервью он открыто рассказывал о борьбе с алкоголем и отождествил себя как "грустного пьяницу", при этом продолжает посещать собрания анонимных алкоголиков.
Новость о госпитализации стала шоком для футбольного сообщества. Бывшие партнеры Гаскойна и болельщики выразили свою поддержку через соцсети, надеясь на скорейшее восстановление легенды.
"Он сейчас в больнице, это лучшее место для восстановления", — сообщил близкий друг Гаскойна. Также он добавил, что Пол благодарен за поддержку и "хочет как можно скорее вернуться в хорошую форму".
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