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Главная Спорт Пол Гаскойн найден без сознания — что случилось

Пол Гаскойн найден без сознания — что случилось

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 11:31
Пол Гаскойн госпитализирован в бессознательном состоянии
Стильный образ Пола Гаскойна. Фото: instagram.com/paul_gascoigne8/

Бывший игрок сборной Англии и культовый футболист Пол Гаскойн был экстренно доставлен в больницу. Его обнаружили в полубессознательном состоянии дома в Дорсете.

Сначала Гаскойна госпитализировали в отделение интенсивной терапии, а затем перевели в острую медицинскую палату, сообщает The Guardian

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Состояние 58‑летнего Пола Гаскойна считается стабильным, и угроза жизни отсутствует. Рядом с ним находятся близкие и друзья, которые уже оставили слова поддержки и благодарности за внимание к его здоровью.

Пол Гаскойн
Пол Гаскойн во время отдыха. Фото: instagram.com/paul_gascoigne8/

Как себя чувствует Гаскойн

Это уже не первый серьезный инцидент с известным футболистов за последнее время. В недавних интервью он открыто рассказывал о борьбе с алкоголем и отождествил себя как "грустного пьяницу", при этом продолжает посещать собрания анонимных алкоголиков.

Новость о госпитализации стала шоком для футбольного сообщества. Бывшие партнеры Гаскойна и болельщики выразили свою поддержку через соцсети, надеясь на скорейшее восстановление легенды.

"Он сейчас в больнице, это лучшее место для восстановления", — сообщил близкий друг Гаскойна. Также он добавил, что Пол благодарен за поддержку и "хочет как можно скорее вернуться в хорошую форму". 

Напомним, Андрей Шевченко развеселил болельщиков фотографией после боя Александра Усика. 

Украинский чемпион получил вызов от бывшего соперника братьев Кличко. 

Виктору Цыганкову дали совет по поводу продолжения карьеры и выбора новой команды. 

спорт футбол Лондон Сборная Англии по футболу Пол Гаскойн
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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