Полісся розгромило Пакш у Лізі конференцій в першому матчі кваліфікації

Гравці житомирського "Полісся". Фото: "Полісся"

У Лізі конференцій пройшли перші матчі третього кваліфікаційного раунду. На цій стадії житомирське "Полісся" зіграло проти угорського "Пакша".

"Полісся" перемогло угорців з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Полісся" розгромило угорських опонентів

"Пакш", де грають фізично міцні досвідчені футболісти, був шокований швидкістю "Полісся". Житомиряни активно використовували лівий фланг, де Борис Крушинський "розривав" вікового оборонця.

Крушинський 41-й хвилині асистував Олександру Андрієвському, який замкнув простріл. Потім на першій доданій хвилині Богдан Лєднєв подав штрафний, а Данило Бескоровайний забив головою — 2:0.

У другому таймі, на 58-й хвилині, Крушинський обіграв двох захисників і віддав пас на Лєднєва, який замкнув передачу.

"Пакш" намагався відігратися, але добре відпрацювали захисники та Волинець. Однак, гол суперник забив, але арбітр його не зарахував через фол проти Назаренка.

В доданий час Богдан Михайліченко отримав червону картку за грубий підкат проти Норберта Собо і не зіграє в Угорщині.

Матч-відповідь відбудеться 14 серпня на стадіоні суперника.

"Полісся" — "Пакш" — 3:0

Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 59

"Полісся": Волинець — Кравченко (Хадрой, 87), Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв (Йосефі, 78), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 78) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 63), Крушинський (Назаренко, 64).

"Пакш": Ковачик — Собо, Кіньїк, Вечеї — Гіноро (Хорват, 71), Папп (Сексарді, 81), Болог (Ошват, 46), Віндекер, Зеке — Харасті (Ган, 46), Тот (Беде, 64).

Попередження: Сарапій, Крушинський

Видалення: Богдан Михайліченко (грубе порушення).

Нагадаємо, донецький "Шахтар" у кваліфікації Ліги Європи не зміг обіграти "Панатінаїкос" в Афінах.

"Полісся" наразі займається пошуком клубів для непотрібних футболістів.