Полісся розгромило Пакш у Лізі конференцій в першому матчі кваліфікації

Полісся Ротаня та Буткевича розгромило угорський Пакш — відео
У Лізі конференцій пройшли перші матчі третього кваліфікаційного раунду. На цій стадії житомирське "Полісся" зіграло проти угорського "Пакша".
"Полісся" перемогло угорців з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.
"Полісся" розгромило угорських опонентів
"Пакш", де грають фізично міцні досвідчені футболісти, був шокований швидкістю "Полісся". Житомиряни активно використовували лівий фланг, де Борис Крушинський "розривав" вікового оборонця.
Крушинський 41-й хвилині асистував Олександру Андрієвському, який замкнув простріл. Потім на першій доданій хвилині Богдан Лєднєв подав штрафний, а Данило Бескоровайний забив головою — 2:0.
У другому таймі, на 58-й хвилині, Крушинський обіграв двох захисників і віддав пас на Лєднєва, який замкнув передачу.
"Пакш" намагався відігратися, але добре відпрацювали захисники та Волинець. Однак, гол суперник забив, але арбітр його не зарахував через фол проти Назаренка.
В доданий час Богдан Михайліченко отримав червону картку за грубий підкат проти Норберта Собо і не зіграє в Угорщині.
Матч-відповідь відбудеться 14 серпня на стадіоні суперника.
"Полісся" — "Пакш" — 3:0
Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 59
"Полісся": Волинець — Кравченко (Хадрой, 87), Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв (Йосефі, 78), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 78) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 63), Крушинський (Назаренко, 64).
"Пакш": Ковачик — Собо, Кіньїк, Вечеї — Гіноро (Хорват, 71), Папп (Сексарді, 81), Болог (Ошват, 46), Віндекер, Зеке — Харасті (Ган, 46), Тот (Беде, 64).
Попередження: Сарапій, Крушинський
Видалення: Богдан Михайліченко (грубе порушення).
Нагадаємо, донецький "Шахтар" у кваліфікації Ліги Європи не зміг обіграти "Панатінаїкос" в Афінах.
"Полісся" наразі займається пошуком клубів для непотрібних футболістів.
