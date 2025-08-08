Видео
Главная Спорт Полесье Ротаня и Буткевича разгромило венгерский Пакш — видео

Полесье Ротаня и Буткевича разгромило венгерский Пакш — видео

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 01:08
Полесье разгромило Пакш в Лиге конференций в первом матче квалификации
Игроки житомирского "Полесья". Фото: "Полесье"

В Лиге конференций прошли первые матчи третьего квалификационного раунда. На этой стадии житомирское "Полесье" сыграло против венгерского "Пакша".

"Полесье" победило венгров со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Полесье" разгромило венгерских оппонентов

"Пакш", где играют физически крепкие и опытные футболисты, был шокирован скоростью "Полесья". Житомиряне активно использовали левый фланг, где Борис Крушинский "разрывал" возрастного защитника.

Крушинский 41-й минуте ассистировал Александру Андриевскому, который замкнул прострел. Затем на первой добавленной минуте Богдан Леднев подал штрафной, а Даниил Бескоровайный забил головой — 2:0.

Во втором тайме, на 58-й минуте, Крушинский обыграл двух защитников и отдал пас на Леднева, который замкнул передачу.

"Пакш" пытался отыграться, но хорошо отработали защитники и Волынец. Однако, гол соперник забил, но арбитр его не засчитал из-за фола против Назаренко.

В добавленное время Богдан Михайличенко получил красную карточку за грубый подкат против Норберта Собо и не сыграет в Венгрии.

Ответный матч состоится 14 августа на стадионе соперника.

"Полесье" — "Пакш" — 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 59

"Полесье": Волынец — Кравченко (Хадрой, 87), Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко — Леднев (Йосефи, 78), Бабенко, Андриевский (Таллес, 78) — Гуцуляк, Филиппов (Гайдучик, 63), Крушинский (Назаренко, 64).

"Пакш": Ковачик — Собо, Киньик, Вечеи — Гиноро (Хорват, 71), Папп (Сексарди, 81), Болог (Ошват, 46), Виндекер, Зеке — Харасти (Ган, 46), Тот (Беде, 64).

Предупреждения: Сарапий, Крушинский

Удаление: Богдан Михайличенко (грубое нарушение).

Напомним, донецкий "Шахтер" в квалификации Лиги Европы не смог обыграть "Панатинаикос" в Афинах.

"Полесье" сейчас занимается поиском клубов для ненужных футболистов.

футбол Венгрия Лига Конференций Полесье еврокубки
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
