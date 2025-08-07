Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы — видео

Шахтер в нервном матче не обыграл Панатинаикос — видео
В Афинах прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Панатинаикосом" и донецким "Шахтером". Украинский клуб играл без травмированных Кевина и Лассины Траоре.
Игра завершилась ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.
💪 Борьба до последних секунд и невероятное напряжение в Афинах! 👊- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 августа 2025 года
📹 Смотрите крутые сейвы Дмитрия Ризныка и обзор матча Лиги Европы "Панатинаикос" 🆚 "Шахтер". #Shakhtar #UEL #ПанатинаикосШахтер pic.twitter.com/wQi1dHusB7
"Шахтер" сыграл в сложном матче
Первый тайм выдался неоднозначным, поскольку "Шахтер" смог взять мяч под контроль, но оборона соперника была настолько плотной, что вызвало дежавю с матчем против "Эпицентра".
Единственный момент "горняков" — контратака, где Алиссон с правого фланга штрафной не переиграл вратаря греков.
"Панатинаикос" в первом тайме был незаметен пока разительно не отвечал контратаками, которые были намного опаснее позиционных атак "Шахтера".
К тому же бразильские легионеры дончан показали очень много брака при передачах назад.
Во втором тайме "Шахтер" еще лучше держал мяч, но моменты оставались редкими. Самый острый эпизод — выход Эгиналду один на один, который завершился ударом во вратаря и травмой бразильца сразу после выхода на замену. Если вспомнить о травме Траоре, то в клубе остался только один нападающий.
В конце матча "Панатинаикос" пошел вперед, но Ризнык снова показал героическую игру топового уровня, отразив удары Свидерски и Зарури.
Ответный матч состоится 14 августа в Кракове.
"Панатинаикос" — "Шахтер" — 0:0
"Панатинаикос": Дронговски — Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос (Младенович, 56) — Максимович, Чиривелья (Черин, 56) — Пельистри, Тете (Зарури, 68), Джуричич (Сиопис, 56) — Свидерски (Еремеефф, 81).
"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 46), Судаков — Алиссон (Педриньо да Силва, 73), Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76), Невертон.
Предупреждения: Марлон, Чиривелья
Напомним, что бывший футболист "Динамо" Киев решил поддерживать "Панатинаикос" в противостоянии с "Шахтером".
Дмитрий Ризнык ранее не перешел в клуб из чемпионата Англии.
