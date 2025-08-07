Видео
Шахтер в нервном матче не обыграл Панатинаикос — видео

Шахтер в нервном матче не обыграл Панатинаикос — видео

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 23:57
Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы — видео
Игроки "Шахтера" на матче с "Панатинаикосом". Фото: "Шахтер"

В Афинах прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Панатинаикосом" и донецким "Шахтером". Украинский клуб играл без травмированных Кевина и Лассины Траоре.

Игра завершилась ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Шахтер" сыграл в сложном матче

Первый тайм выдался неоднозначным, поскольку "Шахтер" смог взять мяч под контроль, но оборона соперника была настолько плотной, что вызвало дежавю с матчем против "Эпицентра".

Единственный момент "горняков" — контратака, где Алиссон с правого фланга штрафной не переиграл вратаря греков.

"Панатинаикос" в первом тайме был незаметен пока разительно не отвечал контратаками, которые были намного опаснее позиционных атак "Шахтера".

К тому же бразильские легионеры дончан показали очень много брака при передачах назад.

Во втором тайме "Шахтер" еще лучше держал мяч, но моменты оставались редкими. Самый острый эпизод — выход Эгиналду один на один, который завершился ударом во вратаря и травмой бразильца сразу после выхода на замену. Если вспомнить о травме Траоре, то в клубе остался только один нападающий.

В конце матча "Панатинаикос" пошел вперед, но Ризнык снова показал героическую игру топового уровня, отразив удары Свидерски и Зарури.

Ответный матч состоится 14 августа в Кракове.

"Панатинаикос" — "Шахтер" — 0:0

"Панатинаикос": Дронговски — Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос (Младенович, 56) — Максимович, Чиривелья (Черин, 56) — Пельистри, Тете (Зарури, 68), Джуричич (Сиопис, 56) — Свидерски (Еремеефф, 81).

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 46), Судаков — Алиссон (Педриньо да Силва, 73), Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76), Невертон.

Предупреждения: Марлон, Чиривелья

Напомним, что бывший футболист "Динамо" Киев решил поддерживать "Панатинаикос" в противостоянии с "Шахтером".

Дмитрий Ризнык ранее не перешел в клуб из чемпионата Англии.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
