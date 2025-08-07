Шахтар зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги Європи — відео

Гравці "Шахтаря" на матчі з "Панатінаїкосом". Фото: "Шахтар"

У Афінах пройшов перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між місцевим "Панатінаїкосом" та донецьким "Шахтарем". Український клуб грав без травмованих Кевіна та Лассіни Траоре.

Гра завершилась нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

💪 Боротьба до останніх секунд і неймовірна напруга у Афінах! 👊



📹 Дивіться круті сейви Дмитра Різника та огляд матчу Ліги Європи «Панатінаїкос» 🆚 «Шахтар».#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/wQi1dHusB7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025

"Шахтар" зіграв у складному матчі

Перший тайм видався неоднозначним, оскільки "Шахтар" зміг узяти м'яч під контроль, але оборона суперника була настільки щільною, що викликало Дежавю з матчем проти "Епіцентру".

Єдиний момент "гірників" — контратака, де Аліссон із правого флангу штрафного не переграв воротаря греків.

"Панатінаїкос" в першому таймі був непомітний поки разюче не відповідав контратаками, які були набагато небезпечніше за позиційні атаки "Шахтаря".

До того ж бразильські легіонери донеччан показали дуже багато браку при передачах назад.

У другому таймі "Шахтар" ще краще тримав м’яч, але моменти залишалися рідкісними. Найгостріший епізод — вихід Егіналду один на один, який завершився ударом у воротаря та травмою бразильця одразу після виходу на заміну. Якщо згадати про травму Траоре, то у клубі залишився лише один нападник.

Наприкінці матчу "Панатінаїкос" пішов уперед, але Різник знову показав героїчну гру топового рівня, відбивши удари Свідерські та Зарурі.

Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в Кракові.

"Панатінаїкос" — "Шахтар" — 0:0

"Панатінаїкос": Дронговські — Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Младенович, 56) — Максимович, Чірівелья (Черін, 56) — Пельїстрі, Тете (Зарурі, 68), Джуричич (Сіопіс, 56) — Свідерські (Єремеєфф, 81).

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 46), Судаков — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 73), Еліас (Егіналду, 73, Швед, 76), Невертон.

Попередження: Марлон, Чірівелья

