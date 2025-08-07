Відео
Головна Спорт Шахтар у нервовому матчі не обіграв Панатінаїкос — відео

Шахтар у нервовому матчі не обіграв Панатінаїкос — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 23:57
Шахтар зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги Європи — відео
Гравці "Шахтаря" на матчі з "Панатінаїкосом". Фото: "Шахтар"

У Афінах пройшов перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між місцевим "Панатінаїкосом" та донецьким "Шахтарем". Український клуб грав без травмованих Кевіна та Лассіни Траоре.

Гра завершилась нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Шахтар" зіграв у складному матчі

Перший тайм видався неоднозначним, оскільки "Шахтар" зміг узяти м'яч під контроль, але оборона суперника була настільки щільною, що викликало Дежавю з матчем проти "Епіцентру".

Єдиний момент "гірників" — контратака, де Аліссон із правого флангу штрафного не переграв воротаря греків.

"Панатінаїкос" в першому таймі був непомітний поки разюче не відповідав контратаками, які були набагато небезпечніше за позиційні атаки "Шахтаря".

До того ж бразильські легіонери донеччан показали дуже багато браку при передачах назад.

У другому таймі "Шахтар" ще краще тримав м’яч, але моменти залишалися рідкісними. Найгостріший епізод — вихід Егіналду один на один, який завершився ударом у воротаря та травмою бразильця одразу після виходу на заміну. Якщо згадати про травму Траоре, то у клубі залишився лише один нападник.

Наприкінці матчу "Панатінаїкос" пішов уперед, але Різник знову показав героїчну гру топового рівня, відбивши удари Свідерські та Зарурі.

Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в Кракові.

"Панатінаїкос" — "Шахтар" — 0:0

"Панатінаїкос": Дронговські — Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Младенович, 56) — Максимович, Чірівелья (Черін, 56) — Пельїстрі, Тете (Зарурі, 68), Джуричич (Сіопіс, 56) — Свідерські (Єремеєфф, 81).

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 46), Судаков — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 73), Еліас (Егіналду, 73, Швед, 76), Невертон.

Попередження: Марлон, Чірівелья

Нагадаємо, що колишній футболіст "Динамо" Київ вирішив підтримувати "Панатінаїкос" в протистоянні з "Шахтарем".

Дмитро Різник раніше не перейшов у клуб з чемпіонату Англії.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
