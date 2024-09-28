Полісся здолало Карпати 3-1 та обійшло Динамо в турнірній таблиці

Олексій Гуцуляк зіграв проти рідного клубу. Фото: "Полісся"

В Українській прем’єр-лізі відбувся матч восьмого туру. В останній грі 28 вересня у Львові зіграли "Полісся" та "Карпати".

Гості перемогли з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Карпати" — "Полісся"

Команди дуже швидко відзначились забитим м’ячем. На 18-й хвилині Крушинський забив головою після навісу Гуцуляка.

Не встигли житомиряни відсвяткувати, як через хвилину пропустили у відповідь. Мірошниченко з правого краю штрафного пробив точно у дальній нижній кут воріт.

Матч був рівний, але на першій доданій хвилині до першого тайму Гуцуляк завершив скидання від Крушинського точним ударом коліном.

Матч "Карпати" — "Полісся". Фото: "Полісся"

Цікаво, що Крушинський та Гуцуляк обидва є львів’янами і їм вдалося зробити гол+пас. До того ж Олексій є вихованцем "Карпат".

У другому таймі "Карпати" сильно втомилися і вже не показували гру того рівня, як в першому таймі.

На 71-й хвилині Назаренко зробив рейд через лівий фланг до штрафного та пробив у дальню дев’ятку. Це був останній гол на стадіоні "Україна".

Олександр Назаренко. Фото: "Полісся"

Завдяки перемозі "Полісся" змістила київське "Динамо" на третє місце. Щоправда, 29 вересня в матчі з лівим берегом можуть його повернути.

"Карпати" — "Полісся" — 1:3

Голи: Мірошніченко, 19 — Крушинський, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 71.

"Карпати": Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Саків (Полегенько, 63) — Очеретько (Клименко, 86), Альварес, Чачуа — Підлепенець (Костенко, 46), Луїфер (Пайшао, 56), Бруніньйо (Шах, 63).

"Полісся": Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Мустафаєв (Кушніренко, 56), Мельниченко, Крушинський (Таллес, 46) — Гуцуляк (Йока, 89), Ігор (Устименко, 80), Назаренко (Лєднєв, 72).

Попередження: Крушинський.

Нагадаємо, головний тренер національної збірної Сергій Ребров викличе в збірну гравця "Полісся".

Раніше "Полісся" перевело в другу команду гравця, який був найкращим у команді в минулому сезоні.