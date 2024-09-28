Полесье одолело Карпаты 3-1 и обошло Динамо в турнирной таблице.

Полесье во Львове не оставило шансов Карпатам и сдвинуло Динамо со второго места
В Украинской премьер-лиге состоялся матч восьмого тура. В последней игре 28 сентября во Львове сыграли "Полесье" и "Карпаты".
Гости выиграли со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч "Карпаты" — "Полесье"
Команды очень быстро отличились забитым мячом. На 18 минуте Крушинский забил головой после навеса Гуцуляка.
Не успели житомиряне отпраздновать, как через минуту пропустили в ответ. Мирошниченко с правого края штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот.
Матч был ровный, но на первой добавленной минуте до первого тайма Гуцуляк завершил сброс от Крушинского точным ударом коленом.
Интересно, что Крушинский и Гуцуляк оба являются львовянами и им удалось сделать гол+пасс. К тому же Алексей является воспитанником "Карпат".
Во втором тайме "Карпаты" сильно устали и уже не показывали игру того уровня, как в первом тайме.
На 71-й минуте Назаренко совершил рейд через левый фланг в штрафную и пробил в дальнюю девятку. Это был последний гол на стадионе "Украина".
Благодаря победе "Полесье" сместило киевское "Динамо" на третье место. Правда, 29 сентября в матче с "Левым берегом" вице-чемпионы могут его вернуть.
"Карпаты" — "Полесье" — 1:3
Голы: Мирошниченко, 19 — Крушинский, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 71.
"Карпаты": Кемкин — Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Сакив (Полегенько, 63) — Очеретько (Клименко, 86), Альварес, Чачуа — Подлепенец (Костенко, 46), Игорь (Устименко, 80), Бруниньо (Шах, 6.
"Полесье": Волынец — Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков — Мустафаев (Кушниренко, 56), Мельниченко, Крушинский (Таллес, 46) — Гуцуляк (Йока, 89), Назаренко (Леднев, 72), Луифер (Пайшао, 56).
Предупреждение: Крушинский.
Напомним, главный тренер национальной сборной Сергей Ребров вызовет в сборную игрока "Полесье".
Ранее "Полесье" перевело во вторую команду игрока, который был лучшим в прошлом сезоне.
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