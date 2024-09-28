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Полесье во Львове не оставило шансов Карпатам и сдвинуло Динамо со второго места

28 сентября 2024 21:32
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Полесье одолело Карпаты 3-1 и обошло Динамо в турнирной таблице.
Алексей Гуцуляк сыграл против родного клуба. Фото: "Полесье"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В Украинской премьер-лиге состоялся матч восьмого тура. В последней игре 28 сентября во Львове сыграли "Полесье" и "Карпаты".

Гости выиграли со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Карпаты" — "Полесье"

Команды очень быстро отличились забитым мячом. На 18 минуте Крушинский забил головой после навеса Гуцуляка.

Не успели житомиряне отпраздновать, как через минуту пропустили в ответ. Мирошниченко с правого края штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Матч был ровный, но на первой добавленной минуте до первого тайма Гуцуляк завершил сброс от Крушинского точным ударом коленом.

Полесье
Матч "Карпаты" — "Полесье". Фото: "Полесье"

Интересно, что Крушинский и Гуцуляк оба являются львовянами и им удалось сделать гол+пасс. К тому же Алексей является воспитанником "Карпат".

Во втором тайме "Карпаты" сильно устали и уже не показывали игру того уровня, как в первом тайме.

На 71-й минуте Назаренко совершил рейд через левый фланг в штрафную и пробил в дальнюю девятку. Это был последний гол на стадионе "Украина".

Александр Назаренко
Александр Назаренко. Фото: "Полесье"

Благодаря победе "Полесье" сместило киевское "Динамо" на третье место. Правда, 29 сентября в матче с "Левым берегом" вице-чемпионы могут его вернуть.

"Карпаты" — "Полесье" — 1:3

Голы: Мирошниченко, 19 — Крушинский, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 71.

"Карпаты": Кемкин — Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Сакив (Полегенько, 63) — Очеретько (Клименко, 86), Альварес, Чачуа — Подлепенец (Костенко, 46), Игорь (Устименко, 80), Бруниньо (Шах, 6.

"Полесье": Волынец — Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков — Мустафаев (Кушниренко, 56), Мельниченко, Крушинский (Таллес, 46) — Гуцуляк (Йока, 89), Назаренко (Леднев, 72), Луифер (Пайшао, 56).

Предупреждение: Крушинский.

Напомним, главный тренер национальной сборной Сергей Ребров вызовет в сборную игрока "Полесье".

Ранее "Полесье" перевело во вторую команду игрока, который был лучшим в прошлом сезоне.

футбол УПЛ Полесье Карпаты Львов Алексей Гуцуляк

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