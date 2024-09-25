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Ребров вызовет в сборную Украины не только Бондаренко, но еще одного игрока

25 сентября 2024 14:51
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Ребров вызовет в сборную Украины сразу двух новичков на Лигу Наций
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обновит состав национальной команды перед новыми матчами Лиги Наций. Наставник вызовет на сборы сразу двух новичков. 

Ребров должен найти замену для двух травмированных игроков "сине-желтых", сообщает "ТаТоТаке". 

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче за "Дженоа" в Серии А. Вице-капитан национальной команды Александр Зинченко тоже восстанавливается от последствий повреждения. Оба игрока не помогут "сине-желтым" в октябрьских матчах Лиги Наций. 

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк в "Полесье". Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Кого Ребров вызвал в сборную Украины 

Накануне стало известно о том, что дебютное приглашение в национальную команду получил полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко. Однако Сергей Ребров вызовет на ближайшие сборы еще одного игрока, который уже давно не тренировался в сине-желтой футболке. 

Алексей Гуцуляк стал вторым футболистом в истории "Полесья", который получит вызов в национальную команду. Он уже был в лагере сборной Украины, когда защищал цвета "Днепра-1". 

В сезоне 2024/2025 Гуцуляк сыграл за "Полесье" 8 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Сборную Украины в ближайшее время ждут матчи с Грузией (10 октября) и Чехией (12 октября). 

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с проблемами в лондонском "Арсенале". 

Михаил Мудрик получил серьезную поддержку от болельщиков "Челси" благодаря удачной игре в Кубке лиги. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров Алексей Гуцуляк

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