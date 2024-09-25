Ребров викличе до збірної України одразу двох новачків на Лігу Націй

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відновить склад національної команди перед новими матчами Ліги Націй. Наставник викличе на збори одразу двох новачків.

Ребров має знайти заміну для двох травмованих гравців "синьо-жовтих", повідомляє "ТаТоТаке".

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Олексій Гуцуляк у "Поліссі". Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Кого Ребров викликав до збірної України

Напередодні стало відомо про те, що дебютне запрошення до національної команди отримав півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко. Однак Сергій Ребров викличе на найближчі збори ще одного гравця, який уже давно не тренувався у синьо-жовтій футболці.

Олексій Гуцуляк став другим футболістом в історії "Полісся", який отримає виклик до національної команди. Він уже був у таборі збірної України, коли захищав кольори "Дніпра-1".

У сезоні 2024/2025 Гуцуляк зіграв за "Полісся" 8 матчів, у яких забив 4 голи та зробив 1 результативну передачу.

На збірну України найближчим часом чекають матчі з Грузією (10 жовтня) та Чехією (12 жовтня).

Нагадаємо, захисник збірної України Олександр Зінченко зіштовхнувся із проблемами в лондонському "Арсеналі".

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