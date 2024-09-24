Макуана переведен во вторую команду Полесья за множество нарушений

Бени Макуана. Фото: "Полесье"

Главный тренер житомирского "Полесья" Имад Ашур имел основания для перевода Бени Макуана во вторую команду. Как оказалось, у футболиста постоянные проблемы с дисциплиной.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

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По словам Спиваковского, проблемы Макуана начались не сейчас, поскольку еще в прошлом сезоне все увидели, что Бени не очень профессионален в командном быте.

"По Макуана есть череда историй. Как я понимаю, что как у людей с некоторыми болезнями происходит ремиссия, так и с Макуана, у которого иногда бывают взрывы и расстройства", — сказал источник.

У Бени были нарушения тренировочного расписания, опоздания, прихоти, бытовое разгильдяйство. Была ситуация, что игроку не нравится, что пришел игрок с большей зарплатой и он иначе относился к тренировочному процессу. Также были проблемы, когда футболист узнал об интересе к себе других команд и начал "вить веревки" из руководства.

"Последней каплей было то, что случилось на прошлой неделе, когда команда провела календарный матч, а те, кто не играет или играет мало должны получить нагрузку, которая будет такой же, как у основной команды. Команда должна была выполнить эту беговую работу.

Макуана сказал, что пойдет вместо этого в автобус. Во вторник человек узнал, что больше не тренируется с первой командой. Имад Ашур сказал, что личность не может себя ставить выше коллектива", — рассказал Спиваковский.

Также источник отметил, что на Макуану перевод во вторую команду оказал позитивное влияние и он уже исправляется.

Напомним, ранее в "Полесье" президент клуба Геннадий Буткевич в последний момент спас от увольнения одиозного спортивного директора.

Ожидалось, что в "Полесье" на должность спортивного директора готовили помощника Сергей Реброва в сборной Украины.