Глеб Платов может стать новым генеральным директором Полесья

Рустам Худжамов, Глеб Платов, Висенте Гомес и Сергей Ребров. Фото: УАФ

После увольнения Дарио Друди из житомирского "Полесья" ему нашли замену. Возможный преемник аргентинца работает в сборной Украины.

Новым генеральным директором "Полесья" может стать Глеб Платов, передает Телеграмм-канал "Футбол з вертольоту".

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Глеб Платов. Фото: УАФ

Платов нашел новую работу

Специалист кроме работы в сборной Украины, также известен как руководитель образовательного проекта "Пасс". У специалиста есть опыт работы скаутом, он был преподавателем, но также руководил клубами.

В Украине у Платова был опыт руководителя академии "Днепра-1", а затем он работал в должности спортивного директора клуба.

Последним местом работы Платова был словацкий "ДАК 1904", где он работал спортивным директором. В клубе Глеб работал с октября 2023 года.

Кроме сборной Украины, где Платов является ассистентом Реброва, Глеб помогал тренеру в "Динамо" Киев и ассистировал Висенте Гомесу в азербайджанском "Сабахе".

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