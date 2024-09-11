Глеб Платов может стать новым генеральным директором Полесья

Помощник Реброва Глеб Платов может получить должность в руководстве Полесья
После увольнения Дарио Друди из житомирского "Полесья" ему нашли замену. Возможный преемник аргентинца работает в сборной Украины.
Новым генеральным директором "Полесья" может стать Глеб Платов, передает Телеграмм-канал "Футбол з вертольоту".
Платов нашел новую работу
Специалист кроме работы в сборной Украины, также известен как руководитель образовательного проекта "Пасс". У специалиста есть опыт работы скаутом, он был преподавателем, но также руководил клубами.
В Украине у Платова был опыт руководителя академии "Днепра-1", а затем он работал в должности спортивного директора клуба.
Последним местом работы Платова был словацкий "ДАК 1904", где он работал спортивным директором. В клубе Глеб работал с октября 2023 года.
Кроме сборной Украины, где Платов является ассистентом Реброва, Глеб помогал тренеру в "Динамо" Киев и ассистировал Висенте Гомесу в азербайджанском "Сабахе".
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