Гліб Платов може стати новим генеральним директором Полісся

Помічник Реброва Гліб Платов може отримати посаду в керівництві Полісся
Після звільнення Даріо Друді з житомирського "Полісся" йому знайшли заміну. Можливий наступник аргентинця наразі працює в збірній України.
Новим генеральним директором "Полісся" може стати Гліб Платов, передає Телеграм-канал "Футбол з вертольоту".
Платов знайшов нову роботу
Фахівець, крім роботи в збірній України, також відомий як керівник освітнього проєкту "Пасс". Фахівець має досвід як скаут, як викладач, але він й керував клубами.
В Україні у Платова був досвід керівника академії "Дніпра-1", а потім він працював на посаді спортивного директора клуба.
Останнім місцем роботи Платова був словацький "ДАК 1904", де він працював спортивним директором. В клубі Гліб працював з жовтня 2023 року.
Крім збірної України, де Платов є асистентом Реброва, Гліб допомагав тренеру в "Динамо" Київ та асистував Вісенте Гомесу в азербайджанському "Сабаху".
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