Гліб Платов може стати новим генеральним директором Полісся

Рустам Худжамов, Гліб Платов, Вісенте Гомес та Сергій Ребров. Фото: УАФ

Після звільнення Даріо Друді з житомирського "Полісся" йому знайшли заміну. Можливий наступник аргентинця наразі працює в збірній України.

Новим генеральним директором "Полісся" може стати Гліб Платов, передає Телеграм-канал "Футбол з вертольоту".

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Гліб Платов. Фото: УАФ

Платов знайшов нову роботу

Фахівець, крім роботи в збірній України, також відомий як керівник освітнього проєкту "Пасс". Фахівець має досвід як скаут, як викладач, але він й керував клубами.

В Україні у Платова був досвід керівника академії "Дніпра-1", а потім він працював на посаді спортивного директора клуба.

Останнім місцем роботи Платова був словацький "ДАК 1904", де він працював спортивним директором. В клубі Гліб працював з жовтня 2023 року.

Крім збірної України, де Платов є асистентом Реброва, Гліб допомагав тренеру в "Динамо" Київ та асистував Вісенте Гомесу в азербайджанському "Сабаху".

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