Спортивный директор Полесья Дарио Друди остается на должности несмотря на интриги

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

На прошлой недели появилась информация об увольнении спортивного директора "Полесья" Дарио Друди. На его место должен был прийти ассистент Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов.

Однако, по информации "ТаТоТаке", увольнению помешал владелец клуба Геннадий Буткевич, который решил разобраться в ситуации.

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У Дарио Друди специфическая репутация как тренера и функционера в украинском футболе. Аргентинец ввязывался в Украине в сомнительные проекты как "Зирка" Кропивницкий и "Карпаты" Петра Дыминского, где он не смог задержаться на долго. К тому же на Дарио вешали вину за проблемы клубов.

В "Полесье" Друди спасли в последний момент

По информации источника, изначально Буткевич получил относительно Друди информацию, которая в итоге была не очень объективной. Соответственно, владелец согласился с увольнением специалиста.

Даріо Друді. Фото: "Полісся"

Однако Буткевич вернулся из отпуска и решил переговорить со специалистом. После общения владелец принял единоличное решение о том, чтобы оставить Друди на должности.

В крайнем туре УПЛ "Полесье" играло с "Вересом", а на трибунах за игрой следил Друди в качестве спортивного директора.

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