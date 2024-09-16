Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора arrow

В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора

16 сентября 2024 17:42
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Спортивный директор Полесья Дарио Друди остается на должности несмотря на интриги
Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На прошлой недели появилась информация об увольнении спортивного директора "Полесья" Дарио Друди. На его место должен был прийти ассистент Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов.

Однако, по информации "ТаТоТаке", увольнению помешал владелец клуба Геннадий Буткевич, который решил разобраться в ситуации.

Читайте также:

У Дарио Друди специфическая репутация как тренера и функционера в украинском футболе. Аргентинец ввязывался в Украине в сомнительные проекты как "Зирка" Кропивницкий и "Карпаты" Петра Дыминского, где он не смог задержаться на долго. К тому же на Дарио вешали вину за проблемы клубов.

В "Полесье" Друди спасли в последний момент

По информации источника, изначально Буткевич получил относительно Друди информацию, которая в итоге была не очень объективной. Соответственно, владелец согласился с увольнением специалиста.

Дарио Друди
Даріо Друді. Фото: "Полісся"

Однако Буткевич вернулся из отпуска и решил переговорить со специалистом. После общения владелец принял единоличное решение о том, чтобы оставить Друди на должности.

В крайнем туре УПЛ "Полесье" играло с "Вересом", а на трибунах за игрой следил Друди в качестве спортивного директора.

Напомним, первый гол Довбика за "Рому" — как отреагировали итальянские болельщики.

Элегантная и сексуальная жена лидера сборной Украины предстала в образе богини.

Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии.

Известно, как Шовковский относится к легионеру "Динамо", которого "маринует" в запасе.

Олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке.

футбол АТБ УПЛ Геннадий Буткевич Полесье Дарио Друди

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:15 В Киеве почтили память погибших журналистов — фоторепортаж

18:04 Путь к самостоятельности — в Арцизе начали строить солнечную электростанцию в больнице

18:00 Синоптики ответили, когда следует ожидать первые заморозки в Украине

17:58 В Одессе ощутили землетрясение, которое произошло в Румынии — что известно

17:53 В Харькове горит лес — Терехов сообщил, как изменится движение транспорта

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:44 На Контрактовой площади установили сгоревший трансформатор, который обстреляли россияне

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора

17:30 Поджигали авто военных в Киеве и Краматорске — СБУ разоблачило двух подростков

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

18:15 В Киеве почтили память погибших журналистов — фоторепортаж

18:04 Путь к самостоятельности — в Арцизе начали строить солнечную электростанцию в больнице

18:00 Синоптики ответили, когда следует ожидать первые заморозки в Украине

17:58 В Одессе ощутили землетрясение, которое произошло в Румынии — что известно

17:53 В Харькове горит лес — Терехов сообщил, как изменится движение транспорта

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:44 На Контрактовой площади установили сгоревший трансформатор, который обстреляли россияне

17:42 В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора

17:30 Поджигали авто военных в Киеве и Краматорске — СБУ разоблачило двух подростков

17:22 Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которые завтра вернется летнее тепло

17:21 Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку