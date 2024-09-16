Спортивный директор Полесья Дарио Друди остается на должности несмотря на интриги

В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора
На прошлой недели появилась информация об увольнении спортивного директора "Полесья" Дарио Друди. На его место должен был прийти ассистент Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов.
Однако, по информации "ТаТоТаке", увольнению помешал владелец клуба Геннадий Буткевич, который решил разобраться в ситуации.
У Дарио Друди специфическая репутация как тренера и функционера в украинском футболе. Аргентинец ввязывался в Украине в сомнительные проекты как "Зирка" Кропивницкий и "Карпаты" Петра Дыминского, где он не смог задержаться на долго. К тому же на Дарио вешали вину за проблемы клубов.
В "Полесье" Друди спасли в последний момент
По информации источника, изначально Буткевич получил относительно Друди информацию, которая в итоге была не очень объективной. Соответственно, владелец согласился с увольнением специалиста.
Однако Буткевич вернулся из отпуска и решил переговорить со специалистом. После общения владелец принял единоличное решение о том, чтобы оставить Друди на должности.
В крайнем туре УПЛ "Полесье" играло с "Вересом", а на трибунах за игрой следил Друди в качестве спортивного директора.
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