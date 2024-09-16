Спортивний директор Полісся Даріо Друді залишається на посаді, попри інтриги

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Минулого тижня з'явилася інформація про звільнення спортивного директора "Полісся" Даріо Друді. На його місце мав прийти асистент Сергія Реброва у збірній України Гліб Платов.

Проте, за інформацією "ТаТоТаке", звільненню завадив власник клубу Геннадій Буткевич, який вирішив розібратися у ситуації.

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Даріо Друді має специфічну репутацію як тренера та функціонера в українському футболі. Аргентинець вплутувався в Україні до сумнівних проєктів, як "Зірка" Кропивницький та "Карпати" Петра Димінського, де він не зміг затриматися на довго. До того ж на Даріо вішали провину за проблеми клубів.

У "Поліссі" Друді врятували в останній момент

За інформацією джерела, спочатку Буткевич отримав щодо Друді інформацію, яка у результаті була не дуже об'єктивною. Відповідно, власник погодився зі звільненням спеціаліста.

Даріо Друді. Фото: "Полісся"

Однак Буткевич повернувся з відпустки та вирішив переговорити з фахівцем. Після спілкування власник ухвалив одноосібне рішення про те, щоб залишити Друді на посаді.

У крайньому турі УПЛ "Полісся" грало з "Вересом", а на трибунах за грою стежив Друді як спортивний директор.

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