Макуана переведено до другої команди Полісся за безліч порушень

Бені Макуана. Фото: "Полісся"

Головний тренер житомирського "Полісся" Імад Ашур мав підстави для переведення Бені Макуана до другої команди. Як виявилось, у футболіста постійні проблеми з дисципліною.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

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За словами Співаковського, проблеми Макуана почалися не зараз, оскільки ще минулого сезону всі побачили, що Бені не дуже професійний у командному побуті.

"За Макуаном є низка історій. Як я розумію, що як у людей з деякими хворобами відбувається ремісія, так і з Макуана, у якого іноді бувають вибухи та розлади", — сказало джерело.

У Бені були порушення тренувального розкладу, запізнення, забаганки, побутове недбальство. Була ситуація, що гравцеві не подобається, що прийшов гравець із більшою зарплатою і він інакше ставився до тренувального процесу. Також були проблеми, коли футболіст дізнався про інтерес до себе інших команд та почав "вити мотузки" з керівництва.

"Останньою краплею було те, що трапилося минулого тижня, коли команда провела календарний матч, а ті, хто не грає або грає мало повинні отримати навантаження, яке буде таким самим, як у основної команди. Команда мала виконати цю бігову роботу.

Макуана сказав, що піде натомість до автобуса. У вівторок людина дізналася, що більше не тренується із першою командою. Імад Ашур сказав, що особистість не може себе ставити вище за колектив", — розповів Співаковський.

Також джерело відзначило, що на Макуану переведення в другу команду вплинуло і воно вже виправляється.

Нагадаємо, раніше у "Поліссі" президент клубу Геннадій Буткевич в останній момент врятував від звільнення одіозного спортивного директора.

Очікувалося, що у "Поліссі" на посаду спортивного директора готували помічника Сергій Реброва у збірній України.