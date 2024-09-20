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Полісся відсторонило від тренувань одну із зірок — що відомо

20 вересня 2024 15:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Тренери Полісся суворо покарали одну із головних зірок команди
Бені Макуана у матчі за "Полісся". Фото: instagram.com/benimakouana28/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Кар'єра Бені Макуана у футбольному клубі "Полісся" продовжує регресувати. Дійшло до скандалу, після якого конголезького вінгера було відсторонено від тренувань з основним складом команди.

Щодо Макуана були застосовані санкції, повідомляє "ТаТоТаке".

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У найближчих матчах української Прем'єр-ліги Бені Макуана не зможе допомогти "Поліссю" на футбольному полі. Тренерський штаб житомирської команди ухвалив рішення усунути 21-річного півзахисника від тренувань.

Бені Макуана
Бені Макуана у складі "Полісся". Фото: instagram.com/benimakouana28/

Причина покарання легіонера "Полісся"

У клубі поки що не прокоментували ситуацію з Бені Макуана. Однак відомо, що футболіста усунули від тренувань через "непрофесійний підхід футболіста до своїх прямих обов'язків після матчу проти "Вереса".

Найближчим часом Макуана підтримуватиме форму у складі "Полісся-2", ця команда виступає у Другій лізі чемпіонату України.

Минулого сезону Макуана провів на полі 20 матчів, забив 4 голи й зробив 3 результативні передачі. Один із лідерів "Полісся" втратив цей статус після того, як отримав наприкінці сезону тяжку травму.

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