Тренери Полісся суворо покарали одну із головних зірок команди

Полісся відсторонило від тренувань одну із зірок — що відомо
Кар'єра Бені Макуана у футбольному клубі "Полісся" продовжує регресувати. Дійшло до скандалу, після якого конголезького вінгера було відсторонено від тренувань з основним складом команди.
Щодо Макуана були застосовані санкції, повідомляє "ТаТоТаке".
У найближчих матчах української Прем'єр-ліги Бені Макуана не зможе допомогти "Поліссю" на футбольному полі. Тренерський штаб житомирської команди ухвалив рішення усунути 21-річного півзахисника від тренувань.
Причина покарання легіонера "Полісся"
У клубі поки що не прокоментували ситуацію з Бені Макуана. Однак відомо, що футболіста усунули від тренувань через "непрофесійний підхід футболіста до своїх прямих обов'язків після матчу проти "Вереса".
Найближчим часом Макуана підтримуватиме форму у складі "Полісся-2", ця команда виступає у Другій лізі чемпіонату України.
Минулого сезону Макуана провів на полі 20 матчів, забив 4 голи й зробив 3 результативні передачі. Один із лідерів "Полісся" втратив цей статус після того, як отримав наприкінці сезону тяжку травму.
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