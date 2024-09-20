Тренеры Полесья сурово наказали одну из главных звезд команды

Бени Макуана в матче за "Полесье". Фото: instagram.com/benimakouana28/

Карьера Бени Макуана в футбольном клубе "Полесье" продолжает регрессировать. Дошло до скандала, после которого конголезский вингер был отстранен от тренировок с основным составом команды.

В отношении Макуана были применены санкции, сообщает "ТаТоТаке".

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В ближайших матчах украинской Премьер-лиги Бени Макуана не сможет помочь "Полесью" на футбольном поле. Тренерский штаб житомирской команды принял решение отстранить 21-летнего полузащитника от тренировок.

Бени Макуана в составе "Полесья". Фото: instagram.com/benimakouana28/

Причина наказания легионера "Полесья"

В клубе пока не прокомментировали ситуацию с Бени Макуана. Однако известно, что футболиста отстранили от тренировок из-за "непрофессионального подхода футболиста к своим прямым обязанностям после матча против "Вереса".

В ближайшее время Макуана будет поддерживать форму в составе "Полесья-2", эта команда выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

В прошлом сезоне Макуана провел на поле 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. Один из лидеров "Полесья" лишился этого статуса после того, как получил в конце сезона тяжелую травму.

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