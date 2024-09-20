Тренеры Полесья сурово наказали одну из главных звезд команды

Полесье отстранило от тренировок одну из звезд — что известно
Карьера Бени Макуана в футбольном клубе "Полесье" продолжает регрессировать. Дошло до скандала, после которого конголезский вингер был отстранен от тренировок с основным составом команды.
В отношении Макуана были применены санкции, сообщает "ТаТоТаке".
В ближайших матчах украинской Премьер-лиги Бени Макуана не сможет помочь "Полесью" на футбольном поле. Тренерский штаб житомирской команды принял решение отстранить 21-летнего полузащитника от тренировок.
Причина наказания легионера "Полесья"
В клубе пока не прокомментировали ситуацию с Бени Макуана. Однако известно, что футболиста отстранили от тренировок из-за "непрофессионального подхода футболиста к своим прямым обязанностям после матча против "Вереса".
В ближайшее время Макуана будет поддерживать форму в составе "Полесья-2", эта команда выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
В прошлом сезоне Макуана провел на поле 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. Один из лидеров "Полесья" лишился этого статуса после того, как получил в конце сезона тяжелую травму.
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