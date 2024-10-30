Полісся обіграло Кривбас 2-1 та вийшло у чвертьфінал Кубка України

Денис Кузик та Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

В 1/8 фіналу Кубка України "Полісся" приймало криворізький "Кривбас". Матч завершився перемогою господарів.

"Полісся" виграло в основний час з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин матчу активніше грав "Кривбас", що принесло результат на 17-й хвилині матчу. Микитишин знайшов у штрафній Твердохліба, а той віддав м’яч на Задераку, який пробив точно в нижній кут воріт — 0:1.

Після пропущеного м’яча "Полісся" почало грати активніше, чому також сприяв Лєднєв. В кінці тайму Богдан навісив з правого флангу на Чоботенко й той забив головою.

У другому таймі знову активніше почав грати "Кривбас". Однак, цього разу житомиряни стримали гостей.

У середині другого тайму "Полісся" забило переможний м’яч. Михайличенко подав з лівого флангу, а Гуцуляк вивів команду в чвертьфінал Кубку України.

"Полісся" — "Кривбас" — 2:1

Голи: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 — Задерака, 17

"Полісся": Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко (Сарапій, 46), Смоляков — Гуцуляк, Лєднєв (Т. Коста, 59), Мельниченко (Кушніренко, 46), Крушинський (Бабенко, 67), Назаренко — Пайшао

"Кривбас": Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Задерака, Ілич, Бізімана, Твердохліб (Аморозо, 62), Микитишин — Соса

Попередження: Віалле, Михайліченко

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