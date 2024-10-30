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У Полісся нецензурно послали скандального Макуана

30 жовтня 2024 17:47
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Конфлікт у Поліссі: Макуана вимагав номер Будківського, але його послали
Бенні Макуана. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У житомирському "Поліссі" продовжуються перипетії навколо лідера минулого сезону Бенні Макуана. Поки гравець добре виступав, то його поведінка не привертала настільки багато уваги.

За словами колишнього футболіста "Полісся" Євгена Морозка в інтерв'ю "Брутальному футболу", проблеми з африканцем почалися ще в той період, коли він приїхав до Житомира.

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Закусився з лідером "Полісся" після переходу

Морозко розповів, що відразу після трансферу влітку 2023 року Макуана хотів отримати 28-й номер, який у нього був у французькому "Монпельє".

У "Полісісі" на той момент номер був зайнятий авторитетним форвардом Філіппом Будківським. Український нападник тоді був одним з лідерів команди.

Макуана вимагав від Будківського віддати йому номер, а у відповідь почув нецензурну відмову.

"Макуана каже: "Я хочу 28-й і все." Адміністратор каже, що він зайнятий.

Він підходить до Філа і каже: "Все, міняємося, ти бери інший, а я візьму 28-й". Той відповів, йди, мовляв, на ***", — сказав Морозко.

Цього сезону Макуану через порушення дисципліни перевели до другої команди. За словами президента клубу Геннадія Буткевича, вони або перевиховують Бенні, або розійдуться з ним.

Цього сезону Макуана зіграв у чотирьох матчах "Полісся".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може замінити головного тренера Маріно Пушича через незадовільні результати.

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду влаштувала скандал у роздягальні після фіаско "Аль-Насра" у Кубку.

Бені Макуана Полісся скандал УПЛ Генадій Буткевич

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