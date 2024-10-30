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В Полесье нецензурно послали скандального Макуана

30 октября 2024 17:47
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Конфликт в Полесье: Макуана требовал номер у Будковского, но его послали
Бенни Макуана. Фото: "Полесье"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В житомирском "Полесье" продолжаются перипетии вокруг лидера прошлого сезона Бенни Макуана. Пока игрок хорошо выступал, то его поведение не привлекало настолько много внимания.

По словам бывшего футболиста "Полесья" Евгения Морозко в интервью "Брутальному футболу", проблемы с африканцем начались еще в тот период когда он приехал в Житомир.

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Закусился с лидером "Полесья" после перехода

Морозко рассказал, что сразу после трансфера летом 2023 года Макуана хотел получить 28-й номер, который у него был во французском "Монпелье".

В "Полесье" на тот момент номер был занят авторитетным форвардом Филиппом Будковским. Украинский нападающий тогда был одним из лидеров команды.

Макуана требовал от Будковского отдать ему номер, а в ответ услышал нецензурный отказ.

"Макуана говорит: "Я хочу 28-й и все". Администратор говорит, что он занят.

Он подходит к Филлу и говорит: "Все, меняемся, ты бери другой, а я возьму 28-й". Тот ответил, иди, мол, на *** мальчик", — сказал Морозко.

В текущем сезоне Макуану из-за нарушения дисциплины перевели во вторую команду. По словам президента клуба Геннадия Буткевича, они либо перевоспитают Бенни, либо расстанутся с ним.

В текущем сезоне Макуана сыграл в четырех матчах "Полесья".

Напомним, донецкий "Шахтер" может заменить главного тренера Марино Пушича из-за неудовлетворительных результатов. 

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду устроил скандал в раздевалке после фиаско "Аль-Насра" в Кубке.

Бени Макуана Полесье скандал УПЛ Геннадий Буткевич

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