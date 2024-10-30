Полесье обыграло Кривбасс 2-1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" принимало криворожский "Кривбасс". Матч завершился победой хозяев.
"Полесье" выиграло в основное время со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.
"Полесье" победило в равной игре
С первых минут матча активнее играл "Кривбасс", что принесло результат на 17-й минуте матча. Микитишин нашел в штрафной Твердохлеба, а тот отдал мяч на Задераке, пробившему точно в нижний угол ворот — 0:1.
После пропущенного мяча "Полесье" начало играть активнее, чему также способствовал Леднев. В конце тайма Богдан навесил с правого фланга на Чоботенко и тот забил головой.
Во втором тайме снова активнее начал играть "Кривбасс". Однако на этот раз житомиряне удержали гостей.
В середине второго тайма "Полесье" забило победный мяч. Михайличенко подал с левого фланга, а Гуцуляк вывел команду в четвертьфинал Кубка Украины.
"Полесье" — "Кривбасс" — 2:1
Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 — Задерака, 17
"Полесье": Волынец — Михайличенко, Виалле, Чоботенко (Сарапий, 46), Смоляков — Гуцуляк, Леднев (Т. Коста, 59), Мельниченко (Кушниренко, 46), Крушинский (Бабенко, 67), Назаренко — Пайшао
"Кривбасс": Клищук — Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык — Задерака, Илич, Бизимана, Твердохлеб (Аморозо, 62), Микитишин — Соса
Предупреждение: Виалле, Михайличенко
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