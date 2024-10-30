Полесье обыграло Кривбасс 2-1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Денис Кузик и Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

В 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" принимало криворожский "Кривбасс". Матч завершился победой хозяев.

"Полесье" выиграло в основное время со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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С первых минут матча активнее играл "Кривбасс", что принесло результат на 17-й минуте матча. Микитишин нашел в штрафной Твердохлеба, а тот отдал мяч на Задераке, пробившему точно в нижний угол ворот — 0:1.

После пропущенного мяча "Полесье" начало играть активнее, чему также способствовал Леднев. В конце тайма Богдан навесил с правого фланга на Чоботенко и тот забил головой.

Во втором тайме снова активнее начал играть "Кривбасс". Однако на этот раз житомиряне удержали гостей.

В середине второго тайма "Полесье" забило победный мяч. Михайличенко подал с левого фланга, а Гуцуляк вывел команду в четвертьфинал Кубка Украины.

"Полесье" — "Кривбасс" — 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 — Задерака, 17

"Полесье": Волынец — Михайличенко, Виалле, Чоботенко (Сарапий, 46), Смоляков — Гуцуляк, Леднев (Т. Коста, 59), Мельниченко (Кушниренко, 46), Крушинский (Бабенко, 67), Назаренко — Пайшао

"Кривбасс": Клищук — Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык — Задерака, Илич, Бизимана, Твердохлеб (Аморозо, 62), Микитишин — Соса

Предупреждение: Виалле, Михайличенко

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