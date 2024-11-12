Поліцейська з Києва взяла бронзу на чемпіонаті України з бодібілдингу

Елізабет Мазур (праворуч). Фото: патрульна поліція

У Львові на чемпіонаті України з бодибілдингу WABBA в одній із категорій виявився несподіваний призер. Бронзову нагороду виграла патрульна поліціянтка з Києва.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

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Елізабет Мазур. Фото: патрульна поліція

Поліціянтка показала чудову фізичну форму

На Відкритому чемпіонаті України київська поліціянтка Елізабет Мазур виграла бронзову медаль в категорії фітнес-бікіні.

У поліції зазначили, що дівчина дебютувала на змаганнях. До того ж вона почала готуватися до виступів у бодибілдингу з літа 2024 року.

Елізабет Мазур. Фото: патрульна поліція

"Змагання з бодибілдингу та фітнесу — це конкурси атлетичної краси, де, окрім зовнішності, оцінюються фізична форма та рівень підготовки спортсменів.

Попри щільний графік служби, Елізабет постійно тренується та підвищує свій професійний рівень.

Вітаємо нашу колегу зі здобутою бронзою на чемпіонаті та бажаємо їй подальшої наснаги для підкорення нових спортивних вершин", — йдеться в повідомленні поліції.

Елізабет Мазур. Фото: патрульна поліція

Зазначимо, що це була не перша перемога українських поліціянтів. У 2021 році на чемпіонаті України в категорії фітнес-бікіні перемагала сумська поліціянтка Марина Горьковська.

Елізабет Мазур. Фото: патрульна поліція

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