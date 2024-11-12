Полицейская из Киева взяла бронзу на чемпионате Украины по бодибилдингу

Полицейская выиграла медаль чемпионата Украины по бодибилдингу
Во Львове на чемпионате Украины по бодибилдингу WABBA в одной из категорий оказался неожиданный призер.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
Полицейская показала отличную физическую форму
На Открытом чемпионате Украины киевская полицейская Элизабет Мазур выиграла бронзовую медаль в категории фитнес-бикини.
К тому же она начала готовиться к выступлениям в бодибилдинге с лета 2024 года.
"Соревнования по бодибилдингу и фитнесу — это конкурсы атлетической красоты, где, кроме внешности, оцениваются физическая форма и уровень подготовки спортсменов".
Несмотря на плотный график службы Элизабет постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень.
Поздравляем нашу коллегу с бронзой на чемпионате и желаем ей дальнейшего воодушевления для покорения новых спортивных вершин" , — говорится в сообщении полиции.
Отметим, что это была не первая победа украинских полицейских.
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