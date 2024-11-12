Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Полицейская выиграла медаль чемпионата Украины по бодибилдингу arrow

Полицейская выиграла медаль чемпионата Украины по бодибилдингу

12 ноября 2024 21:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Полицейская из Киева взяла бронзу на чемпионате Украины по бодибилдингу
Элизабет Мазур (справа). Фото: патрульная полиция
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Во Львове на чемпионате Украины по бодибилдингу WABBA в одной из категорий оказался неожиданный призер.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Читайте также:
Элизабет Мазур
Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

Полицейская показала отличную физическую форму

На Открытом чемпионате Украины киевская полицейская Элизабет Мазур выиграла бронзовую медаль в категории фитнес-бикини.

К тому же она начала готовиться к выступлениям в бодибилдинге с лета 2024 года.

Элизабет Мазур
Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

"Соревнования по бодибилдингу и фитнесу — это конкурсы атлетической красоты, где, кроме внешности, оцениваются физическая форма и уровень подготовки спортсменов".

Несмотря на плотный график службы Элизабет постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень.

Поздравляем нашу коллегу с бронзой на чемпионате и желаем ей дальнейшего воодушевления для покорения новых спортивных вершин" , — говорится в сообщении полиции.

Элизабет Мазур
Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

Отметим, что это была не первая победа украинских полицейских.

Элизабет Мазур
Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

Напомним, ранее самая красивая футболистка мира разделась, что стать дьяволом на своей фотосессии.

В Турции отстранили 61-летнего инспектора ФИФА и 24-летнюю девушку-арбитра из-за опубликованного секс-видео.

фитнес-бикини полиция Нацполиция бодибилдинг спорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 Отказался от службы из-за семьи в оккупации — что решил суд

22:28 Зеленский обсудил с Трюдо шаги в преддверии встречи G20

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

21:52 Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии — какая причина

21:48 В прокуратуре показали последствия обстрела Харькова — видео

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

21:43 Повестки для водителей в Украине — кто, когда и где может вручать

21:33 Шмыгаль анонсировал онлайн-прохождение экспертизы на инвалидность

21:30 Военный пошел в СОЧ из-за обиды на командира — приговор суда

21:13 Военный ушел в СОЧ и остался без 30 тыс. грн — приговор суда

20:44 Зеленский представил новых послов в Украине

22:33 Отказался от службы из-за семьи в оккупации — что решил суд

22:28 Зеленский обсудил с Трюдо шаги в преддверии встречи G20

21:52 Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии — какая причина

21:48 В прокуратуре показали последствия обстрела Харькова — видео

21:43 Повестки для водителей в Украине — кто, когда и где может вручать

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

21:33 Шмыгаль анонсировал онлайн-прохождение экспертизы на инвалидность

21:30 Военный пошел в СОЧ из-за обиды на командира — приговор суда

21:13 Военный ушел в СОЧ и остался без 30 тыс. грн — приговор суда

20:44 Зеленский представил новых послов в Украине

20:43 В Запорожье были слышны взрывы

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком