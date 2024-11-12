Полицейская из Киева взяла бронзу на чемпионате Украины по бодибилдингу

Элизабет Мазур (справа). Фото: патрульная полиция

Во Львове на чемпионате Украины по бодибилдингу WABBA в одной из категорий оказался неожиданный призер.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

Полицейская показала отличную физическую форму

На Открытом чемпионате Украины киевская полицейская Элизабет Мазур выиграла бронзовую медаль в категории фитнес-бикини.

К тому же она начала готовиться к выступлениям в бодибилдинге с лета 2024 года.

Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

"Соревнования по бодибилдингу и фитнесу — это конкурсы атлетической красоты, где, кроме внешности, оцениваются физическая форма и уровень подготовки спортсменов".

Несмотря на плотный график службы Элизабет постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень.

Поздравляем нашу коллегу с бронзой на чемпионате и желаем ей дальнейшего воодушевления для покорения новых спортивных вершин" , — говорится в сообщении полиции.

Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

Отметим, что это была не первая победа украинских полицейских.

Элизабет Мазур. Фото: патрульная полиция

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