Забарний в епіцентрі критики — що сказав ексзахисник збірної Польщі

Ілля Забарний на розминці. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Захисник збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний опинився в епіцентрі критики. Футболіст сам дав привід для неї після матчу в Лізі 1.

Відомий у минулому гравець грубо висловився про перспективи українця в інтерв'ю RMC Sport.

Реклама

Читайте також:

У рамках 17-го туру чемпіонату Франції відбулося столичне дербі. "ПСЖ" обіграв "Париж" із рахунком 2:1, Ілля Забарний заробив пенальті у ворота своєї команди. Попри те, що українець лише тричі втрачав м'яч та зробив 91% точних передач, його розкритикувала за виступ того вечора.

Ілля Забарний (ліворуч) на полі. Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Забарний не підходить Луїсу Енріке"

Особливо суворим виявився коментар колишнього захисника "Труа" та "Осера" Дам'єна Перкіса, який провів понад 10 матчів за збірну Польщі. Ексфутболіст назвав Іллю Забарного повільним гравцем, який не зможе проявити себе в "ПСЖ".

"Це дуже дивна ситуація. Він же прийшов не зі слабкої ліги, а з Англії, де, як кажуть, був одним із найкращих на своїй позиції. Однак команда Луїса Енріке постійно грає в умовах високого пресингу. Забарному не вистачає швидкості, він постійно втрачатиме позицію", — заявив експерт.

Після 17 матчів "ПСЖ" все ще йде на другому місці в турнірній таблиці та відстає від "Ланса" на одне очко.

Нагадаємо, відома українська спортсменка відреагувала на чутки про можливу заборону російської музики в країні.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розкритикувала "Холостяка" та популярного актора Тараса Цимбалюка.