Забарный в эпицентре критики — что сказал экс-защитник сборной Польши

Илья Забарный на разминке. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный оказался в эпицентре критики. Футболист сам дал повод для нее после матча в Лиге 1.

Известный в прошлом игрок грубо высказался о перспективах украинца в интервью RMC Sport.

В рамках 17-го тура чемпионата Франции прошло столичное дерби. "ПСЖ" обыграл "Париж" со счетом 2:1, Илья Забарный заработал пенальти в ворота своей команды. Несмотря на то, что украинец всего трижды терял мяч и сделал 91% точных передач, его раскритиковала за выступление в тот вечер.

Илья Забарный (слева) на поле. Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Забарный не подходит Луису Энрике"

Особенно суровым оказался комментарий бывшего защитника "Труа" и "Осера" Дамьена Перкиса, который провел более 10 матчей за сборную Польши. Экс-футболист назвал Илью Забарного медленным игроком, который не сможет проявить себя в "ПСЖ".

"Это очень странная ситуация. Он же пришел не из слабой лиги, а из Англии, где, как говорят, был одним из лучших на своей позиции. Однако команда Луиса Энрике постоянно играет в условиях высокого прессинга. Забарному не хватает скорости, он будет постоянно терять позицию", — заявил эксперт.

После 17 матчей "ПСЖ" все еще идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Ланса" на одно очко.

