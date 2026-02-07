Польський тренер Динамо розповів про українську мову та труднощі роботи

Мацей Кендзьорек під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Асистент наставника "Динамо" Мацей Кендзьорек розповів про свою адаптацію в київському клубі та роботу в оновленому тренерському штабі. Фахівець приєднався до команди під час сезону і спочатку відповідав за аналітичну роботу та стандартні положення.

Згодом коло обов'язків Кендзьорек розширилося, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "біло-блакитних".

Польський тренер зазначив, що усвідомлено вирішив почати вивчення української мови, оскільки вважає важливим повноцінне спілкування всередині колективу. За словами Мацея Кендзьорек, робота в Києві стала для нього першим зарубіжним досвідом, і цей виклик він прийняв, незважаючи на складні умови, в яких зараз живе країна.

Владислав Дубінчак (ліворуч) та Мацей Кендзьорек. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Кендзьорек адаптується в новому штабі

Іноземний фахівець також наголосив, що добре розумів ситуацію в Україні ще до приїзду, оскільки раніше тісно спілкувався з тренерами та гравцями, які працювали тут. Він зосереджений на допомозі команді в щоденній роботі, участі в тренувальному процесі та пошуку рішень, які дадуть змогу "Динамо" прогресувати в другій частині сезону.

"Я дуже плідно працюю над тим, щоб вивчити українську мову. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо спілкуватися саме українською. Я тут, щоб допомогти команді та віддати максимум, на який здатен", — розповів Кендзьорек.

