Главная Спорт Польский тренер Динамо объяснил, зачем начал учить украинский язык

Польский тренер Динамо объяснил, зачем начал учить украинский язык

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 20:17
Польский тренер Динамо рассказал об украинском языке и трудностях работы
Мацей Кендзерек во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ассистент наставника "Динамо" Мацей Кендзерек рассказал о своей адаптации в киевском клубе и работе в обновленном тренерском штабе. Специалист присоединился к команде по ходу сезона и изначально отвечал за аналитическую работу и стандартные положения.

Со временем круг обязанностей Кендзерека расширился, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "бело-голубых". 

Польский тренер отметил, что осознанно решил начать изучение украинского языка, поскольку считает важным полноценное общение внутри коллектива. По словам Мацея Кендзерека, работа в Киеве стала для него первым зарубежным опытом, и этот вызов он принял, несмотря на сложные условия, в которых сейчас живет страна. 

Владислав Дубинчак
Владислав Дубинчак (слева) и Мацей Кендзерек. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Кендзерек адаптируется в новом штабе 

Иностранный специалист также подчеркнул, что хорошо понимал ситуацию в Украине еще до приезда, поскольку ранее тесно общался с тренерами и игроками, работавшими здесь. Он сосредоточен на помощи команде в ежедневной работе, участии в тренировочном процессе и поиске решений, которые позволят "Динамо" прогрессировать во второй части сезона. 

"Я очень плодотворно работаю над тем, чтобы выучить украинский язык. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем общаться именно на украинском. Я здесь, чтобы помочь команде и отдать максимум, на который способен", — рассказал Кендзерек. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
