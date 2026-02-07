Польский тренер Динамо рассказал об украинском языке и трудностях работы

Мацей Кендзерек во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ассистент наставника "Динамо" Мацей Кендзерек рассказал о своей адаптации в киевском клубе и работе в обновленном тренерском штабе. Специалист присоединился к команде по ходу сезона и изначально отвечал за аналитическую работу и стандартные положения.

Со временем круг обязанностей Кендзерека расширился, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "бело-голубых".

Реклама

Читайте также:

Польский тренер отметил, что осознанно решил начать изучение украинского языка, поскольку считает важным полноценное общение внутри коллектива. По словам Мацея Кендзерека, работа в Киеве стала для него первым зарубежным опытом, и этот вызов он принял, несмотря на сложные условия, в которых сейчас живет страна.

Владислав Дубинчак (слева) и Мацей Кендзерек. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Кендзерек адаптируется в новом штабе

Иностранный специалист также подчеркнул, что хорошо понимал ситуацию в Украине еще до приезда, поскольку ранее тесно общался с тренерами и игроками, работавшими здесь. Он сосредоточен на помощи команде в ежедневной работе, участии в тренировочном процессе и поиске решений, которые позволят "Динамо" прогрессировать во второй части сезона.

"Я очень плодотворно работаю над тем, чтобы выучить украинский язык. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем общаться именно на украинском. Я здесь, чтобы помочь команде и отдать максимум, на который способен", — рассказал Кендзерек.

Напомним, воспитанник "Динамо" Илья Забарный удивил жену красивым и романтическим поступком.

Чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал Криштиану Роналду в важный для португальца день.