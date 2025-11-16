Помер Андрій Полунін — легенда Дніпра та ексгравець збірної України

Помер колишній футболіст національної збірної України
Український футбол зазнав великої втрати. 15 листопада на 55-му році життя помер колишній півзахисник збірної України Андрій Полунін.
Трагедія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, де Полунін виходив на поле. Про смерть легенди дніпровського футболу повідомила Національна збірна ветеранів.
Помер ветеран Дніпра
Полунін народився у Дніпрі, де розпочав грати у ДЮСШ "Дніпро-75". Пізніше технічного та працьовитого гравця забрали в дубль "Дніпра", а за основу він дебютував у 1991 році у вищій лізі СРСР.
В "Дніпрі" незалежної України Полунін отримав капітанську пов’язку та був лідером команди. В 1996-му році покинув клуб і потім грав у ЦСКА Київ, "Кривбасі" та "Карпатах".
Наприкінці 90-х Полунін перейшов до "Нюрнберга", де яскраво розпочав, але через зміну тренера втратив місце в складі. Пізніше в Німеччині виступав за "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайс".
Повернувшись в Україну у "Дніпрі" та потім в "Кривбасі" зіткнувся з травмами та конкуренцією, що змусило його завершити кар’єру у 2004 році.
За збірну України Полунін провів дев’ять матчів і забив один гол.
Після завершення виступів працював тренером-селекціонером, спортивним директором та менеджером у кількох клубах. Із 2025 року обіймав посаду шеф-скаута Металіста 1925.
