Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Помер колишній футболіст національної збірної України

Помер колишній футболіст національної збірної України

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 13:52
Оновлено: 14:27
Помер Андрій Полунін — легенда Дніпра та ексгравець збірної України
Андрій Полунін. Фото: Металіст 1925

Український футбол зазнав великої втрати. 15 листопада на 55-му році життя помер колишній півзахисник збірної України Андрій Полунін.

Трагедія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, де Полунін виходив на поле. Про смерть легенди дніпровського футболу повідомила Національна збірна ветеранів.

Реклама
Читайте також:
Андрей Полунин
Андрій Полунін. Фото: transfermarkt.it

Помер ветеран Дніпра

Полунін народився у Дніпрі, де розпочав грати у ДЮСШ "Дніпро-75". Пізніше технічного та працьовитого гравця забрали в дубль "Дніпра", а за основу він дебютував у 1991 році у вищій лізі СРСР.

Реклама

В "Дніпрі" незалежної України Полунін отримав капітанську пов’язку та був лідером команди. В 1996-му році покинув клуб і потім грав у ЦСКА Київ, "Кривбасі" та "Карпатах".

Наприкінці 90-х Полунін перейшов до "Нюрнберга", де яскраво розпочав, але через зміну тренера втратив місце в складі. Пізніше в Німеччині виступав за "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайс".

Реклама

Повернувшись в Україну у "Дніпрі" та потім в "Кривбасі" зіткнувся з травмами та конкуренцією, що змусило його завершити кар’єру у 2004 році.

За збірну України Полунін провів дев’ять матчів і забив один гол.

Реклама

Після завершення виступів працював тренером-селекціонером, спортивним директором та менеджером у кількох клубах. Із 2025 року обіймав посаду шеф-скаута Металіста 1925.

Нагадаємо, український гравець "ПСЖ" Ілля Забарний відзначився важливим досягненням попри поразку Франції.

Реклама

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн виконав мрію вболівальників національної збірної Норвегії.

смерть футбол Збірна України з футболу Дніпро померлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації