Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Умер бывший футболист национальной сборной Украины

Умер бывший футболист национальной сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 13:52
обновлено: 14:27
Умер Андрей Полунин - легенда Днепра и экс-игрок сборной Украины
Андрей Полунин. Фото: Металлист 1925

Украинский футбол понес большую потерю. 15 ноября на 55-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин.

Трагедия произошла после матча ветеранов в Луцке, где Полунин выходил на поле. О смерти легенды днепровского футбола сообщила Национальная сборная ветеранов.

Реклама
Читайте также:
Андрей Полунин
Андрей Полунин. Фото: transfermarkt.it

Умер ветеран Днепра

Полунин родился в Днепре, где начал играть в ДЮСШ "Днепр-75". Позже техничного и трудолюбивого игрока забрали в дубль "Днепра", а за основу он дебютировал в 1991 году в высшей лиге СССР.

В "Днепре" независимой Украины Полунин получил капитанскую повязку и был лидером команды. В 1996-м году покинул клуб и затем играл в ЦСКА Киев, "Кривбассе" и "Карпатах".

В конце 90-х Полунин перешел в "Нюрнберг", где ярко начал, но из-за смены тренера потерял место в составе. Позже в Германии выступал за "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс".

Вернувшись в Украину в "Днепре" и затем в "Кривбассе" столкнулся с травмами и конкуренцией, что заставило его завершить карьеру в 2004 году.

За сборную Украины Полунин провел девять матчей и забил один гол.

После завершения выступлений работал тренером-селекционером, спортивным директором и менеджером в нескольких клубах. С 2025 года занимал должность шеф-скаута Металлиста 1925.

Напомним, украинский игрок "ПСЖ" Илья Забарный отметился важным достижением несмотря на поражение Франции.

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн исполнил мечту болельщиков национальной сборной Норвегии.

смерть футбол Сборная Украины по футболу Днепр умершие
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации