Умер Андрей Полунин - легенда Днепра и экс-игрок сборной Украины

Андрей Полунин. Фото: Металлист 1925

Украинский футбол понес большую потерю. 15 ноября на 55-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин.

Трагедия произошла после матча ветеранов в Луцке, где Полунин выходил на поле. О смерти легенды днепровского футбола сообщила Национальная сборная ветеранов.

Андрей Полунин. Фото: transfermarkt.it

Умер ветеран Днепра

Полунин родился в Днепре, где начал играть в ДЮСШ "Днепр-75". Позже техничного и трудолюбивого игрока забрали в дубль "Днепра", а за основу он дебютировал в 1991 году в высшей лиге СССР.

В "Днепре" независимой Украины Полунин получил капитанскую повязку и был лидером команды. В 1996-м году покинул клуб и затем играл в ЦСКА Киев, "Кривбассе" и "Карпатах".

В конце 90-х Полунин перешел в "Нюрнберг", где ярко начал, но из-за смены тренера потерял место в составе. Позже в Германии выступал за "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс".

Вернувшись в Украину в "Днепре" и затем в "Кривбассе" столкнулся с травмами и конкуренцией, что заставило его завершить карьеру в 2004 году.

За сборную Украины Полунин провел девять матчей и забил один гол.

После завершения выступлений работал тренером-селекционером, спортивным директором и менеджером в нескольких клубах. С 2025 года занимал должность шеф-скаута Металлиста 1925.

