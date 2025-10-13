Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Помер відомий український футбольний функціонер

Помер відомий український футбольний функціонер

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:17
Помер колишній віцепрезидент Федерації футболу України Воскресенський
Борис Воскресенський (ліворуч), Олексій Руденко, Григорій Суркіс і Михайло Чебурахін. Фото: УНІАН

На 75-му році життя пішов із життя колишній віцепрезидент Федерації футболу України Борис Воскресенський.

Про його смерть на своїй сторінці в Instagram повідомив український журналіст Дмитро Гордон.

Реклама
Читайте також:

Борис Воскресенський обіймав посаду віцепрезидента ФФУ в 1990-х та на початку 2000-х років, у період активного розвитку українського футболу після здобуття незалежності. Він брав участь у формуванні структури національного чемпіонату та розвитку інфраструктури клубів.

Борис Воскресенский
Борис Воскресенський (праворуч) нагороджує переможця шкільного турніру. Фото: УНІАН

Що відомо про Воскресенського

Функціонер брав участь в організації матчів збірної України й був одним із тих, хто стояв біля початків сучасної системи футбольного менеджменту в країні. Його внесок у становлення українського футболу відзначали колеги, тренери та гравці кількох поколінь.

В останні роки Борис Воскресенський залишався активним консультантом і експертом у сфері спортивного управління, допомагаючи клубам та федераціям на громадських засадах. Його поважали за професіоналізм, порядність і увагу до деталей.

Борис Михайлович Воскресенський увійшов в історію як один із ключових організаторів українського футболу перехідного періоду. Під його керівництвом Федерація футболу України зміцнила позиції на міжнародній арені та заклала основи для участі збірної у великих турнірах.

Нагадаємо, польський тренер "Динамо" назвав причину, через яку погодився працювати в Києві.

Українська тенісистка Валерія Страхова разом із росіянкою виграла парний турнір в Едмонтоні.

спорт футбол Збірна України з футболу УПЛ Григорій Суркіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації