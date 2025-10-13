Помер колишній віцепрезидент Федерації футболу України Воскресенський

Борис Воскресенський (ліворуч), Олексій Руденко, Григорій Суркіс і Михайло Чебурахін. Фото: УНІАН

На 75-му році життя пішов із життя колишній віцепрезидент Федерації футболу України Борис Воскресенський.

Про його смерть на своїй сторінці в Instagram повідомив український журналіст Дмитро Гордон.

Реклама

Читайте також:

Борис Воскресенський обіймав посаду віцепрезидента ФФУ в 1990-х та на початку 2000-х років, у період активного розвитку українського футболу після здобуття незалежності. Він брав участь у формуванні структури національного чемпіонату та розвитку інфраструктури клубів.

Борис Воскресенський (праворуч) нагороджує переможця шкільного турніру. Фото: УНІАН

Що відомо про Воскресенського

Функціонер брав участь в організації матчів збірної України й був одним із тих, хто стояв біля початків сучасної системи футбольного менеджменту в країні. Його внесок у становлення українського футболу відзначали колеги, тренери та гравці кількох поколінь.

В останні роки Борис Воскресенський залишався активним консультантом і експертом у сфері спортивного управління, допомагаючи клубам та федераціям на громадських засадах. Його поважали за професіоналізм, порядність і увагу до деталей.

Борис Михайлович Воскресенський увійшов в історію як один із ключових організаторів українського футболу перехідного періоду. Під його керівництвом Федерація футболу України зміцнила позиції на міжнародній арені та заклала основи для участі збірної у великих турнірах.

Нагадаємо, польський тренер "Динамо" назвав причину, через яку погодився працювати в Києві.

Українська тенісистка Валерія Страхова разом із росіянкою виграла парний турнір в Едмонтоні.