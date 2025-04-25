УАФ нагородила найкращих футбольних діячів року

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

У Будинку футболу відбувся XXVII Конгрес Української Асоціації футболу. На ньому було ухвалено кілька важливих рішень.

Президент УАФ Андрій Шевченко вручив декілька пам'ятних нагород видатним діячам футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 25 квітня, у київському Будинку футболу вперше в історії УАФ проходить Конгрес Української асоціації футболу. На ньому обговорили цілу низку важливих питань та представили фінансовий звіт за 2024 рік. Окремо голова Асоціації вручив пам'ятні знаки діячам, які зробили великий внесок у розвиток українського футболу.

Колишній голова ФФУ Григорій Суркіс. Фото: УНІАН

Кого нагородив Шевченко

Відомий український коментатор Сергій Савелій помер у травні 2024 року у віці 68 років. Заслужений журналіст України був посмертно удостоєний спеціальної нагороди, яку отримав його син.

Колишній футболіст "Динамо" Володимир Мунтян. Фото: УНІАН

Також спеціальну нагороду УАФ отримали почесний член УЄФА і колишній президент ФФУ, 75-річний Григорій Суркіс. Відомий колишній футболіст та тренер, 78-річний Володимир Мунтян був удостоєний нагороди "Легенда українського футболу". Він не зміг отримати відзнаку через погане самопочуття.

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