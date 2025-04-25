Дату реваншу Усик — Дюбуа було перенесено

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Реванш Олександра Усика та Деніела Дюбуа за титул абсолютного чемпіона у важкій вазі відбудеться 2025 року у Великій Британії. Уже відома точна дата бою.

Поєдинок важковаговиків відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі", повідомляє The Ring.

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Спочатку бій за участю Даніеля Дюбуа та Олександра Усика було заплановано на 12 липня, той самий день, коли в Нью-Йорку відбудеться шоу журналу Ring за участю Едгара Берланги, Хамзи Шираза та Шакура Стівенсона, Вільяма Зепеди. Проте одну з найбільш довгоочікуваних подій 2025 року у світі боксу було винесено на окрему дату.

Історія протистояння Усик — Дюбуа

Українець переміг британського боксера нокаутом у дев'ятому раунді, коли вони зустрілися в серпні 2023 року в польському місті Вроцлав. Виникли розбіжності після того, як лондонець Дюбуа завдав удару по супернику нижче пояса в 5-му раунді.

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Після бою й Усик, і Дюбуа досягли великих висот. Український боєць (23-0, 14 KO) здобув дві перемоги рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі торік в Ер-Ріяді, закріпивши за собою статус найбільшого важковаговика свого покоління.

IBF, яка зобов'язала Усика захищати титул проти британського боксера, підвищила його з тимчасового володаря титулу до визнаного чемпіона. Зі свого боку Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) здобув найбільшу перемогу у своїй кар'єрі, нокаутувавши в п'ятому раунді колишнього чемпіона Ентоні Джошуа у вересні на "Вемблі".

Британський боксер Даніель Дюбуа. Фото: скриншот YouTube

Після того як 38-річний Усик зберіг свої три титули в грудні, 27-річний Дюбуа викликав його на бій-реванш. Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому в Ер-Ріяді, але захворів, через що бій було скасовано.

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