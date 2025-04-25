Дата реванша Усик — Дюбуа была перенесена

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Реванш Александра Усика и Дэниела Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоится в 2025 году в Великобритании. Уже известна точная дата боя.

Поединок тяжеловесов пройдет 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли", сообщает The Ring.

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Изначально бой с участием Даниэля Дюбуа и Александра Усика был запланирован на 12 июля, в тот же день, когда в Нью-Йорке состоится шоу журнала Ring с участием Эдгара Берланги, Хамзы Шираза и Шакура Стивенсона, Уильяма Зепеды. Однако одно из самых долгожданных событий 2025 года в мире бокса было вынесено на отдельную дату.

История противостояния Усик — Дюбуа

Украинец победил британского боксера нокаутом в девятом раунде, когда они встретились в августе 2023 года во польском городе Вроцлав. Возникли разногласия после того, как лондонец Дюбуа нанес удар по сопернику ниже пояса в 5-м раунде.

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

После боя и Усик, и Дюбуа достигли больших высот. Украинский боец ​​(23-0, 14 KO) одержал две победы решением судей над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде, закрепив за собой статус величайшего тяжеловеса своего поколения.

IBF, которая обязала Усика защищать титул против британского боксера, повысила его с временного обладателя титула до признанного чемпиона. В свою очередь Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) одержал самую крупную победу в своей карьере, нокаутировав в пятом раунде бывшего чемпиона Энтони Джошуа в сентябре на "Уэмбли".

Британский боксер Даниэль Дюбуа. Фото: скриншот YouTube

После того как 38-летний Усик сохранил свои три титула в декабре, 27-летний Дюбуа вызвал его на бой-реванш. Дюбуа должен был встретиться с Джозефом Паркером в феврале в Эр-Рияде, заболел, из-за чего бой был отменен.

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