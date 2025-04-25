УАФ наградила лучших футбольных деятелей года

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

В Доме футбола прошел XXVII Конгресса Украинской Ассоциации футбола. На нем было принято несколько важных решений.

Президент УАФ Андрей Шевченко вручил несколько памятных наград выдающимся деятелям футбола, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 25 апреля, в киевском Доме футбола впервые в истории УАФ проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола. На нем обсудили целый ряд важных вопросов и представили финансовый отчет за 2024 год. Отдельно глава Ассоциации вручил памятные знаки деятелям, которые внесли большой вклад в развитие украинского футбола.

Бывший глава ФФУ Григорий Суркис. Фото: УНИАН

Кого наградил Шевченко

Известный украинский комментатор Сергей Савелий скончался в мае 2024 года в возрасте 68 лет. Заслуженный журналист Украины был посмертно удостоен специальной награды, которую получил его сын.

Бывший футболист "Динамо" Владимир Мунтян. Фото: УНИАН

Также специальную награду УАФ получили почетный член УЕФА и бывший президент ФФУ, 75-летний Григорий Суркис. Известный бывший футболист и тренер, 78-летний Владимир Мунтян был удостоен награды "Легенда украинского футбола". Он не смог получить знак отличия по причине плохого самочувствия.

Напомним, один из футболистов сборной Украины заинтересовал тренерский штаб туринского "Ювентуса".

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