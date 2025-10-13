Скончался бывший вице-президент Федерации футбола Украины Воскресенский

Скончался известный украинский футбольный функционер
На 75-м году жизни ушел из жизни бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский.
О его смерти на своей странице в Instagram сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.
Борис Воскресенский занимал должность вице-президента ФФУ в 1990-х и начале 2000-х годов, в период активного развития украинского футбола после обретения независимости. Он участвовал в формировании структуры национального чемпионата и развитии инфраструктуры клубов.
Что известно о Воскресенском
Функционер принимал участие в организации матчей сборной Украины и был одним из тех, кто стоял у истоков современной системы футбольного менеджмента в стране. Его вклад в становление украинского футбола отмечали коллеги, тренеры и игроки нескольких поколений.
В последние годы Борис Воскресенский оставался активным консультантом и экспертом в сфере спортивного управления, помогая клубам и федерациям на общественных началах. Его уважали за профессионализм, порядочность и внимание к деталям.
Борис Михайлович Воскресенский вошел в историю как один из ключевых организаторов украинского футбола переходного периода. Под его руководством Федерация футбола Украины укрепила позиции на международной арене и заложила основы для участия сборной в крупных турнирах.
