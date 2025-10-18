Помилка Іллі Забарного призвела до голу у матчі ПСЖ – Страсбург

Ілля Забарний. Фото: Reuters

У восьмому турі Ліги 1 "ПСЖ" зіграв зі "Страсбургом". З перших хвилин матчу на поле вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Матч завершився результативною нічиєю 3:3, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Помилка Забарного призвела до гола

Матч, який пройшов на "Парк де Пренс", почався дуже активно для господарів, які забили на 6-й хвилині. Бредлі Баркола замкнув постріл в результаті швидкої комбінації.

"Страсбург" відповів двома голами до перерви. Хоакін Панічеллі зрівняв рахунок на 26-й, а Дієгу Морейра вивів гостей вперед на 41-й. На початку другого тайму Панічеллі оформив дубль, шокувавши парижан — 3:1.

"ПСЖ" в другому таймі здійснив камбек. На 58-й хвилині Гонсалу Рамуш реалізував пенальті, скоротивши відставання. На 79-й Сенні Маюлу зрівняв рахунок після затяжної атаки.

Забарний відіграв усі 90 хвилин у центрі оборони. Едуард Соболь, ще один українець, залишився в запасі "Страсбурга".

"ПСЖ" — "Страсбург" — 3:3

Голи: Баркола, 6, Рамуш, 58 (пен), Маюлу, 79 — Панічеллі, 26, 56, Морейра, 41

Нагадаємо, абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик прокоментував свій популярний вираз.

Форварда збірної України та "Роми" Артема Довбика можуть обміняти в "Болонью".