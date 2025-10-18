Видео
Видео

Ошибка Забарного стоила ПСЖ победы

Дата публикации 18 октября 2025 06:15
обновлено: 03:36
Ошибка Ильи Забарного привела к голу в матче ПСЖ — Страсбург
Илья Забарный. Фото: Reuters

В восьмом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграл со "Страсбургом". С первых минут матча на поле вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.

Матч завершился результативной ничьей 3:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Ошибка Забарного привела к голу

Матч, который прошел на "Парк де Пренс", начался очень активно для хозяев, которые забили на 6-й минуте. Брэдли Баркола замкнул выстрел в результате быстрой комбинации.

"Страсбург" ответил двумя голами до перерыва. Хоакин Паничелли сравнял счет на 26-й, а Диегу Морейра вывел гостей вперед на 41-й. В начале второго тайма Паничелли оформил дубль, шокировав парижан — 3:1.

"ПСЖ" во втором тайме совершил камбэк. На 58-й минуте Гонсалу Рамуш реализовал пенальти, сократив отставание. На 79-й Сенни Маюлу сравнял счет после затяжной атаки.

Забарный отыграл все 90 минут в центре обороны. Эдуард Соболь, еще один украинец, остался в запасе "Страсбурга".

"ПСЖ" — "Страсбург" — 3:3

Голы: Баркола, 6, Рамуш, 58 (пен), Маюлу, 79 — Паничелли, 26, 56, Морейра, 41

