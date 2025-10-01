Відео
Головна Спорт Попов відреагував на інформацію про відхід із Динамо

Попов відреагував на інформацію про відхід із Динамо

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:15
Попов описав ситуацію з контрактом із Динамо
Захисник Денис Попов. Фото: пресслужба "Динамо"

Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов висловився про чутки, які пов'язували його з можливим виходом за кордон. Йшлося про варіанти продовження кар'єри в чемпіонатах Туреччини або Греції.

Інтерес до футболіста справді існує, проте конкретних пропозицій наразі немає, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також:

Контракт Дениса Попова з "Динамо" діє до червня 2026 року, але переговорів щодо продовження угоди поки що не розпочиналося.

Денис Попов
Денис Попов під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Денис Попов

Вихованець київського клубу продовжує залишатися ключовим гравцем оборони "біло-синіх". У нинішньому сезоні він уже провів 7 матчів у складі команди, але результативними діями не відзначився.

"Я теж бачив ці чутки, але до дійсності вони відношення не мають. До Туреччини чи Греції я переходити не збираюся. Наразі жодних переговорів про продовження контракту не ведеться. Усю увагу віддаю тільки іграм за "Динамо" і хочу допомогти клубу в цьому сезоні", — заявив 26-річний футболіст.

Денис Попов є вихованцем академії "Динамо". Він дебютував у першій команді 2018 року і відтоді закріпився в основі, вигравши з клубом чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни. Також на його рахунку 15 матчів за національну збірну України.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до матчу з "Кристал Пелас", який в Україні можна буде побачити в прямому ефірі.

Голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов не збирається йти з клубу попри присутність у команді Іллі Забарного.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Денис Попов
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
