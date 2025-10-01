Попов описал ситуацию с контрактом с Динамо

Защитник Денис Попов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов высказался о слухах, которые связывали его с возможным уходом за границу. Речь шла о вариантах продолжения карьеры в чемпионатах Турции или Греции.

Интерес к футболисту действительно существует, однако конкретных предложений на данный момент нет, сообщает "Динамомания".

Контракт Дениса Попова с "Динамо" действует до июня 2026 года, но переговоров о продлении соглашения пока не начиналось.

Денис Попов во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Денис Попов

Воспитанник киевского клуба продолжает оставаться ключевым игроком обороны "бело-синих". В нынешнем сезоне он уже провел 7 матчей в составе команды, но результативными действиями не отметился.

"Я тоже видел эти слухи, но к действительности они отношения не имеют. В Турцию или Грецию я переходить не собираюсь. Сейчас никаких переговоров о продлении контракта не ведется. Все внимание отдаю только играм за "Динамо" и хочу помочь клубу в этом сезоне", — заявил 26-летний футболист.

Денис Попов является воспитанником академии "Динамо". Он дебютировал в первой команде в 2018 году и с тех пор закрепился в основе, выиграв с клубом чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Также на его счету 15 матчей за национальную сборную Украины.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к матчу с "Кристал Пэлас", который в Украине можно будет увидеть в прямом эфире.

