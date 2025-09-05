Атлас закликав Усика завершити кар’єру через ризики для здоров’я

Олександр Усик. Фото: Reuters

Наразі у світі боксу йдуть суперечки стосовно майбутнього абсолютного чемпіона Олександра Усика. Деякі люди радять йому завершити кар’єру.

Одним з тих, хто радить Усику завершити, є відомий тренер та аналітик Тедді Атлас, передає портал Seconds Out.

Усику потрібно завершити кар’єру

Атлас нагадав, що має дуже великий досвід у боксі і бачив багато сумних прикладів несвоєчасного завершення кар’єри.

Найвідомішим прикладом він назвав Мухаммада Алі, який вчасно не завершив з боксом і мав великі проблеми.

"Я прагну, щоб ця неймовірна історія з Усиком завершилася щасливо, адже вона надихнула безліч людей не лише у спорті, а й за його межами", — заявив Атлас,

При цьому Тедді визнав, що Усик перебуває в розквіті сил і не наполягає на завершенні, хоча йому й 38 років. Однак він знає жорстокість боксерського бізнесу і розуміє, що важко уникнути негативних наслідків для здоров’я.

