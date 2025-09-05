Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Популярний тренер пророкує Усику сумний кінець, якщо він не піде

Популярний тренер пророкує Усику сумний кінець, якщо він не піде

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 07:42
Атлас закликав Усика завершити кар’єру через ризики для здоров’я
Олександр Усик. Фото: Reuters

Наразі у світі боксу йдуть суперечки стосовно майбутнього абсолютного чемпіона Олександра Усика. Деякі люди радять йому завершити кар’єру.

Одним з тих, хто радить Усику завершити, є відомий тренер та аналітик Тедді Атлас, передає портал Seconds Out.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усику потрібно завершити кар’єру

Атлас нагадав, що має дуже великий досвід у боксі і бачив багато сумних прикладів несвоєчасного завершення кар’єри.

Найвідомішим прикладом він назвав Мухаммада Алі, який вчасно не завершив з боксом і мав великі проблеми.

"Я прагну, щоб ця неймовірна історія з Усиком завершилася щасливо, адже вона надихнула безліч людей не лише у спорті, а й за його межами", — заявив Атлас,

При цьому Тедді визнав, що Усик перебуває в розквіті сил і не наполягає на завершенні, хоча йому й 38 років. Однак він знає жорстокість боксерського бізнесу і розуміє, що важко уникнути негативних наслідків для здоров’я.

Нагадаємо, на популярному кінофестивалі показали фільм з Усиком й цим викликали справжній фурор.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан залишила важливе послання для друзів та військових.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації