Тренер предсказывает Усику печальный конец, если он не уйдет

Тренер предсказывает Усику печальный конец, если он не уйдет

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 07:42
Экс-тренер Тайсона советует Усику завершить карьеру, чтобы не стать как Али
Александр Усик. Фото: Reuters

Сейчас в мире бокса идут споры относительно будущего абсолютного чемпиона Александра Усика. Некоторые люди советуют ему завершить карьеру.

Одним из тех, кто советует Усику завершить, является известный тренер и аналитик Тедди Атлас, передает портал Seconds Out.

Читайте также:
Александр Усик
Заголовок

Усику нужно завершить карьеру

Атлас напомнил, что имеет очень большой опыт в боксе и видел много печальных примеров несвоевременного завершения карьеры.

Самым известным примером он назвал Мухаммеда Али, который вовремя не закончил с боксом и имел большие проблемы.

"Я хочу, чтобы эта невероятная история с Усиком завершилась счастливо, ведь она вдохновила множество людей не только в спорте, но и за его пределами", — заявил Атлас.

При этом Тедди признал, что Усик находится в расцвете сил и он не настаивает на завершении, хотя боксеру уже 38 лет. Однако он знает жестокость боксерского бизнеса и понимает, что трудно избежать негативных последствий для здоровья.

Напомним, на популярном кинофестивале показали фильм с Усиком, что вызвало настоящий фурор.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан оставила важное послание для друзей и военных.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
