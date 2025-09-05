Экс-тренер Тайсона советует Усику завершить карьеру, чтобы не стать как Али

Александр Усик. Фото: Reuters

Сейчас в мире бокса идут споры относительно будущего абсолютного чемпиона Александра Усика. Некоторые люди советуют ему завершить карьеру.

Одним из тех, кто советует Усику завершить, является известный тренер и аналитик Тедди Атлас, передает портал Seconds Out.

Усику нужно завершить карьеру

Атлас напомнил, что имеет очень большой опыт в боксе и видел много печальных примеров несвоевременного завершения карьеры.

Самым известным примером он назвал Мухаммеда Али, который вовремя не закончил с боксом и имел большие проблемы.

"Я хочу, чтобы эта невероятная история с Усиком завершилась счастливо, ведь она вдохновила множество людей не только в спорте, но и за его пределами", — заявил Атлас.

При этом Тедди признал, что Усик находится в расцвете сил и он не настаивает на завершении, хотя боксеру уже 38 лет. Однако он знает жестокость боксерского бизнеса и понимает, что трудно избежать негативных последствий для здоровья.

