Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пошкоджені обстрілами — у Мюнхені з'явилася інсталяція з трибунами харківського стадіону arrow

Пошкоджені обстрілами — у Мюнхені з'явилася інсталяція з трибунами харківського стадіону

17 червня 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Мюнхені з'явилися харківські трибуни перед матчем Україна—Румунія
Андрій Шевченко біля трибун харківського стадіону. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Німеччині в місті Мюнхен у понеділок, 17 червня, виставили пошкоджені обстрілами трибуни. Їх привезли з харківського стадіону, який постраждав від російських атак.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Харківські трибуни у Мюнхені

Напередодні матчу Україна — Румунія у Німеччині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко презентував інсталяцію з трибун харківського стадіону "Сонячний". Він був зруйнований російськими обстрілами у 2022 році.

null
Інсталяції з трибунами. Фото: Reuters

"Коли я був тренером національної збірної, ми часто приїжджали до Харкова на тренування. Ми готувалися до відбіркових матчів Євро-2021 на "Сонячному". Коли я дізнався, що стадіон зруйнований, це було схоже на те, як дізнатися, що твій дім зруйнований", — поділився Шевченко.

Він наголосив, що навіть якщо футбольні поля чи трибуни не витримають російських снарядів, українці ніколи не припинять захищати свою країну.

null
Інсталяції з трибунами. Фото: Reuters

У матеріалі йдеться, що Київ під час Євро-2024 хоче нагадати світу, що в Україні тривають найкривавіші бойові дії в Європі з часів Другої світової війни.

null
Люди біля інсталяції. Фото: Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення Росії було зруйновано понад 500 спортивних об'єктів, з них 77 — футбольні стадіони. 

Нагадаємо, збірна України розпочинає свій шлях на груповому етапі Євро-2024 матчем із командою Румунії. "Синьо-жовті" зіграють із першим суперником по квартету "E" у Мюнхені.

Також ми писали, що Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Харків
Збірна України з футболу
футбол
Румунія
війна в Україні
Євро-2024
Україна
Німеччина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту