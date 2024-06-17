У Мюнхені з'явилися харківські трибуни перед матчем Україна—Румунія

Андрій Шевченко біля трибун харківського стадіону. Фото: Reuters

У Німеччині в місті Мюнхен у понеділок, 17 червня, виставили пошкоджені обстрілами трибуни. Їх привезли з харківського стадіону, який постраждав від російських атак.

Про це пише Reuters.

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Напередодні матчу Україна — Румунія у Німеччині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко презентував інсталяцію з трибун харківського стадіону "Сонячний". Він був зруйнований російськими обстрілами у 2022 році.

Інсталяції з трибунами. Фото: Reuters

"Коли я був тренером національної збірної, ми часто приїжджали до Харкова на тренування. Ми готувалися до відбіркових матчів Євро-2021 на "Сонячному". Коли я дізнався, що стадіон зруйнований, це було схоже на те, як дізнатися, що твій дім зруйнований", — поділився Шевченко.

Він наголосив, що навіть якщо футбольні поля чи трибуни не витримають російських снарядів, українці ніколи не припинять захищати свою країну.

Інсталяції з трибунами. Фото: Reuters

У матеріалі йдеться, що Київ під час Євро-2024 хоче нагадати світу, що в Україні тривають найкривавіші бойові дії в Європі з часів Другої світової війни.

Люди біля інсталяції. Фото: Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення Росії було зруйновано понад 500 спортивних об'єктів, з них 77 — футбольні стадіони.

Нагадаємо, збірна України розпочинає свій шлях на груповому етапі Євро-2024 матчем із командою Румунії. "Синьо-жовті" зіграють із першим суперником по квартету "E" у Мюнхені.

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