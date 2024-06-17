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УЄФА заборонить демонстрацію російських прапорів на Євро-2024

17 червня 2024 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В УЄФА заборонили демонстрацію російських прапорів на матчах Євро-2024
Російські вболівальники під час матчу Сербія — Англія. Фото: скриншот TouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час деяких матчів чемпіонату Європи з футболу на трибунах стадіонів з'явилися російські прапори. Їх вивісили вболівальники, які придбали квитки на ці матчі.

Прапори потрапили до об'єктивів телекамер, що обурило футбольну спільноту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Щонайменше на два поєдинки Євро-2024 зуміли потрапити російські вболівальники. Збірну цієї країни усунуто від виступів на турнірах під егідою УЄФА та ФІФА, але не існує заборони про допуск таких фанатів на стадіони Європи та світу.

Російські вболівальники
Російські уболівальники на трибунах стадіону. Фото: скриншот BBC

Реакція УЄФА на скандал

Російські прапори з'явилися на матчах чемпіонату Європи з футболу Німеччина — Шотландія та Сербія — Англія. На кожному з поєдинків було помічено щонайменше декілька прапорів, які постійно потрапляли до об'єктива під час телетрансляції.

Українська Асоціація футболу надіслала офіційну скаргу щодо цих інцидентів. В УЄФА оперативно відреагували на скандал. Тепер буде заборонено проносити та демонструвати прапори РФ на поєдинки Євро-2024, оскільки це може призвести до провокацій на стадіонах.

Вболівальників доглядатимуть перед входом на футбольні арени. Російські прапори вилучатимуть під час спроб пронести їх на трибуни.

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скандал
футбол
Євро-2024
спорт
УЄФА

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