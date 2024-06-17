В УЕФА запретили демонстрацию российских флагов на матчах Евро-2024

УЕФА запретит демонстрацию российских флагов на Евро-2024
Во время некоторых матчей чемпионата Европы по футболу на трибунах стадионов появились российские флаги. Их вывесили болельщики, которые приобрели билеты на эти матчи.
Флаги попали в объективы телекамер, что возмутило футбольное сообщество, сообщает портал Новини.LIVE.
Как минимум на два поединка Евро-2024 сумели попасть российские болельщики. Сборная этой страны отстранена от выступлений на турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, но не существует запрета о допуске таких фанатов на стадионы Европы и мира.
Реакция УЕФА на скандал
Российские флаги появились на матчах чемпионата Европы по футболу Германия — Шотландия и Сербия — Англия. На каждом из поединков было замечено как минимум несколько флагов, которые постоянно попадали в объектив во время телетрансляции.
Украинская Ассоциация футбола направила официальную жалобу по поводу этих инцидентов. В УЕФА оперативно отреагировали на скандал. Теперь будет запрещено проносить и демонстрировать флаги РФ на поединки Евро-2024, поскольку это может привести к провокациям на стадионах.
Болельщиков будут досматривать перед входом на футбольные арены. Российские флаги будут изымать при попытках пронести их на трибуны.
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