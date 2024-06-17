Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow УЕФА запретит демонстрацию российских флагов на Евро-2024 arrow

УЕФА запретит демонстрацию российских флагов на Евро-2024

17 июня 2024 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В УЕФА запретили демонстрацию российских флагов на матчах Евро-2024
Российские болельщики во время матча Сербия — Англия. Фото: скриншот TouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время некоторых матчей чемпионата Европы по футболу на трибунах стадионов появились российские флаги. Их вывесили болельщики, которые приобрели билеты на эти матчи. 

Флаги попали в объективы телекамер, что возмутило футбольное сообщество, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Как минимум на два поединка Евро-2024 сумели попасть российские болельщики. Сборная этой страны отстранена от выступлений на турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, но не существует запрета о допуске таких фанатов на стадионы Европы и мира. 

Российские болельщики
Российские болельщики на трибунах стадиона. Фото: скриншот BBC

Реакция УЕФА на скандал 

Российские флаги появились на матчах чемпионата Европы по футболу Германия — Шотландия и Сербия — Англия. На каждом из поединков было замечено как минимум несколько флагов, которые постоянно попадали в объектив во время телетрансляции. 

Украинская Ассоциация футбола направила официальную жалобу по поводу этих инцидентов. В УЕФА оперативно отреагировали на скандал. Теперь будет запрещено проносить и демонстрировать флаги РФ на поединки Евро-2024, поскольку это может привести к провокациям на стадионах. 

Болельщиков будут досматривать перед входом на футбольные арены. Российские флаги будут изымать при попытках пронести их на трибуны. 

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока. 

"Арсенал" готовит "Жироне" щедрое предложение по Довбику — что известно.

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета. 

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией. 

скандал
футбол
Евро-2024
спорт
УЕФА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос