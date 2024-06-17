В УЕФА запретили демонстрацию российских флагов на матчах Евро-2024

Российские болельщики во время матча Сербия — Англия. Фото: скриншот TouTube

Во время некоторых матчей чемпионата Европы по футболу на трибунах стадионов появились российские флаги. Их вывесили болельщики, которые приобрели билеты на эти матчи.

Флаги попали в объективы телекамер, что возмутило футбольное сообщество, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как минимум на два поединка Евро-2024 сумели попасть российские болельщики. Сборная этой страны отстранена от выступлений на турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, но не существует запрета о допуске таких фанатов на стадионы Европы и мира.

Российские болельщики на трибунах стадиона. Фото: скриншот BBC

Реакция УЕФА на скандал

Российские флаги появились на матчах чемпионата Европы по футболу Германия — Шотландия и Сербия — Англия. На каждом из поединков было замечено как минимум несколько флагов, которые постоянно попадали в объектив во время телетрансляции.

Украинская Ассоциация футбола направила официальную жалобу по поводу этих инцидентов. В УЕФА оперативно отреагировали на скандал. Теперь будет запрещено проносить и демонстрировать флаги РФ на поединки Евро-2024, поскольку это может привести к провокациям на стадионах.

Болельщиков будут досматривать перед входом на футбольные арены. Российские флаги будут изымать при попытках пронести их на трибуны.

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока.

"Арсенал" готовит "Жироне" щедрое предложение по Довбику — что известно.

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета.

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией.