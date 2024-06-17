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Повреждены обстрелами — в Мюнхене появилась инсталляция с трибунами харьковского стадиона

17 июня 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Мюнхене появились харьковские трибуны перед матчем Украина-Румыния
Андрей Шевченко возле трибун харьковского стадиона. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Германии в городе Мюнхен в понедельник, 17 июня, выставили поврежденные обстрелами трибуны. Их привезли с харьковского стадиона, который пострадал от российских атак.

Об этом пишет Reuters.

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В преддверии матча Украина — Румыния в Германии президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко презентовал инсталляцию с трибун харьковского стадиона "Сонячний". Он был разрушен российскими обстрелами в 2022 году.

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Инсталяция с трибунами. Фото: Reuters

"Когда я был тренером национальной сборной, мы часто приезжали в Харьков на тренировки. Мы готовились к отборочным матчам Евро-2021 на "Сонячном". Когда я узнал, что стадион разрушен, это было похоже на то, как узнать, что твой дом разрушен", — поделился Шевченко.

Он отметил, что даже если футбольные поля или трибуны не выдержат российские снаряды, украинцы никогда не перестанут защищать свою страну.

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Инсталяция с трибунами. Фото: Reuters

В материале говорится, что Киев во время Евро-2024 хочет напомнить миру, что в Украине продолжаются самые кровавые боевые действия в Европе со времен Второй мировой войны.

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Люди возле инсталляции. Фото: Reuters

С начала полномасштабного вторжения России было разрушено более 500 спортивных объектов, из них 77 – футбольные стадионы.

Напомним, сборная Украины начинает свой путь на групповом этапе Евро-2024 матчем с командой Румынии. "Сине-желтые" сыграют с первым соперником по квартету "E" в Мюнхене.

Также мы писали, что Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

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