Шакур Стівенсон розкритикував Ломаченка через поведінку українця

Шакур Стівенсон після перемоги. Фото: instagram.com/realraediesel/

Відомий американський боксер Шакур Стівенсон прокоментував інформацію про інтерес до бою з Василем Ломаченком. Чемпіон WBC у легкій вазі визнав, що справді був зацікавлений у протистоянні з українцем.

Стівенсон вже переключив увагу на іншого суперника, повідомляє Boxing News.

Читайте також:

Шакур Стівенсон продовжує тримати інтригу щодо свого майбутнього суперника. Він хоче вийти на ринг із Джервонтою Девісом. У жовтні у Стівенсона був призначений бій із Джо Кордіною, проте Шакур не зміг його провести через травму.

Василь Ломаченко на рингу Фото: скриншот YouTube

Що Стівенсон сказав про Ломаченка

Декілька років тому Стівенсон неодноразово говорив про те, що хоче провести поєдинок з українським боксером. Проте бій Шакура з Ломаченком так і не призначили. Тепер американець заявляється, що більше не зацікавлений у такому протистоянні.

Стівенсон знає про те, що Ломаченко може будь-якої миті піти з професійного спорту. Стівенсон підтвердив, що давно відмовився від ідеї бою з Василем. Ба більше — він більше не шанує колишнього чемпіона світу. Стівенсон пояснив це тим, що Ломаченко останніми роками перестав виявляти інтерес до участі у боксерських боях.

Нагадаємо, у Вінниці відбулася церемонія прощання з колишнім боксером В'ячеславом Узелковим.

Український боксер Карен Чухаджян у запеклому бою програв відомому супернику.