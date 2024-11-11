Шакур Стівенсон розкритикував Ломаченка через поведінку українця

Стівенсон заявив, що перестав поважати Ломаченка
Відомий американський боксер Шакур Стівенсон прокоментував інформацію про інтерес до бою з Василем Ломаченком. Чемпіон WBC у легкій вазі визнав, що справді був зацікавлений у протистоянні з українцем.
Стівенсон вже переключив увагу на іншого суперника, повідомляє Boxing News.
Шакур Стівенсон продовжує тримати інтригу щодо свого майбутнього суперника. Він хоче вийти на ринг із Джервонтою Девісом. У жовтні у Стівенсона був призначений бій із Джо Кордіною, проте Шакур не зміг його провести через травму.
Що Стівенсон сказав про Ломаченка
Декілька років тому Стівенсон неодноразово говорив про те, що хоче провести поєдинок з українським боксером. Проте бій Шакура з Ломаченком так і не призначили. Тепер американець заявляється, що більше не зацікавлений у такому протистоянні.
Стівенсон знає про те, що Ломаченко може будь-якої миті піти з професійного спорту. Стівенсон підтвердив, що давно відмовився від ідеї бою з Василем. Ба більше — він більше не шанує колишнього чемпіона світу. Стівенсон пояснив це тим, що Ломаченко останніми роками перестав виявляти інтерес до участі у боксерських боях.
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